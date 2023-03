Sat.1-Liebling vor Rückkehr: „Freu mich so, wenn ich euch endlich berichten kann“

Sie gehört zu den erfolgreichsten Moderatoren des TV-Senders Sat.1. Mit Sendungen wie „Julia Leischik sucht – Bitte melde dich“ oder „Verzeih mir“ rührte die gebürtige Kölnerin Tausende von Zuschauern. Nun scheint Julia Leischik vor ihrer Rückkehr ins TV-Programm zu stehen.

Auf Instagram verriet die beliebte Sat.1-Moderatorin: „Leeeeeute – bald startet mein/ unser neues Projekt. Freu mich so, wenn ich euch endlich berichten kann. Stay tuned.“ So kündigt die 52-Jährige ein neues Projekt mit Michael Straßer an. Der wiederum ist laut seinem Instagram-Profil Executive Producer der Sat.1-Sendung „Julia Leischik sucht: Bitte melde dich“.

Sat.1-Star Julia Leischik kündigt neues Projekt an

Ob Julia Leischik also für eine neue Staffel der Kultsendung wirbt? Dagegen spricht, dass sie von einem neuen Projekt schreibt. Die Fans jedenfalls sind schon in heller Aufregung. „Hoffentlich das alte Format, bin schon gespannt und freue mich“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin. Eine andere ergänzt: „Ohhhhh….ich bin gespannt und freue mich auf Neues.“

Und eine dritte schreibt ganz offen: „Liebe Julia! Ich habe deine Sendung öfters gesehen und oft geweint. Ich hoffe, du bringst wieder die Menschen und ihren Liebsten zusammen! Ich danke dir und deinem ganzen Team von Herzen. Ich freue mich auf deine neue Sendung!“

Doch es gibt auch Gegenstimmen. So würde sich ein Follower der Kölnerin über Altbewährtes freuen: „Ich verstehe nicht, warum man ständig alles neu machen muss. ‚Vermisst‘ und ‚Bitte melde dich‘ sind doch Formate, die immer genug Einschaltquoten hatten. Blöd sind Wiederholungen oder neue Infos und neue Dinge, die einfach mit dem bekannten Format nichts mehr zu tun haben. Man identifiziert sich ja mit Sendung und Moderator. Naja, warten wir es ab. Ich bin kein Freund von ständigen Neuerungen.“ Wir dürfen also gespannt sein, was sich Julia Leischik da so ausgedacht hat.