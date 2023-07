Sat.1 deckt auf: Überwachungs-Horror auf Mallorca! Gäste auf WC gefilmt

Es ist eine beliebte Anlaufstelle für Schlager-Fans und Urlauber, die auf Mallorca gerne mal der ein oder anderen TV-Bekanntheit ganz nah kommen wollen – „Krümel’s Stadl“ in Peguera. Das Lokal hat Kultstatus, den Informationen von Sat.1-Jurist Ingo Lenßen zufolge aber auch ein gravierendes Problem. Und das spielt sich ausgerechnet auf den Toiletten des Ladens ab.

Wie der Jurist im Rahmen der Sat.1-Sendung „akte.“ jetzt aufdeckte, soll hier auf die Gäste der reinste Überwachungs-Horror warten. In der Show von Donnerstagabend (13. Juli um 22.30 Uhr) kommen jetzt neue Details ans Licht, so kündigte es der Sender bereits vorab an.

Sat.1-Jurist Ingo Lenßen deckt bei „Krümel’s Stadl“ auf

Schon eine Woche zuvor war das Lokal von Besitzerin Marion „Krümel“ Pfaff Thema bei Sat.1. In der Sondersendung „Die Strandkanzlei“ hatte Ingo Lenßen sein Publikum darüber in Kenntnis gesetzt, dass man auf den Toiletten versteckte Überwachungskameras installiert hatte, getarnt als Rauchmelder. Laut Polizeiprotokoll sei eine der Kameras direkt auf die Klotür im Frauenwaschraum gerichtet gewesen.

Der Star-Jurist konfrontierte die Betreiberin damit und bekam als Antwort, man würde die Videos unausgewertet nach zwei Wochen Speicherung löschen. Eine Woche später dann erneut Wirbel um die Kamera-Geschichte. Diesmal steht „Krümel“ selbst im Fokus.

„Krümel“ meldet sich vor Sat.1-Show krank

Die Partyschlager-Bekanntheit soll mindestens eins der aufgezeichneten Videos selbst verbreitet haben. Gewissheit darüber bringt Material, das der Sat.1-Sendung „akte.“ vorliegt. Auf dem Video sei eine „offenbar stark angetrunkene Frau“ zu sehen.

Auslöser für den investigativen Besuch war übrigens ein ehemaliger Mitarbeiter von „Krümel’s Stadl“. Der hatte auf die Kameras aufmerksam gemacht und damit das Interesse von Ingo Lenßen und seinem Team geweckt.

Am Tag der Ausstrahlung meldete sich „Krümel“ bei ihren Fans auf Instagram überraschend krank – für sechs Tage. „Auszeit. Auftritts- und Reiseverbot für mindestens sechs Tage“, heißt es hier in ihrer Story. Dazu ein Foto von der Sängerin, wie sie mit Infusion auf einer Liege liegt. Nur Stunden vorher stand sie noch im eigenen Lokal auf der Bühne.