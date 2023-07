Chaos, Verspätungen und Ärger – die Rede ist von einem drohenden Flugchaos auf Mallorca, ausgelöst durch einen Mega-Streik bei Eurowings.

Die Hochsaison am Flughafen ist gestartet und viele Deutsche zieht es nach wie vor auf die spanische Trauminsel Mallorca. Doch um seinen Urlaub genießen zu können, muss man dort erstmal ankommen. Gar nicht so leicht, denn der Betriebsrat der Firma „Wings Handling Palma“, Assistenz- und Betriebsdienstleister der Airline Eurowings, kündigt für die ersten Augustwochen einen Mega-Streik an.

Mallorca: Arbeitsbedingungen der Airline-Mitarbeiter

Unzumutbare Arbeitsbedingungen für rund 300 Mitarbeiter und technische Defizite – das ist die Lage am mallorquinischen Flughafen für die Mitarbeiter des Tochterunternehmens der Airline Eurowings. Der Geschäftsleitung von „Wings Handling Palma“ wird die Missachtung des spanischen Arbeitsrechts vorgeworfen, weshalb der Betriebsrat nun mit Streik droht. Befristete Verträge ohne Aussicht auf Verlängerung, Sicherheits- und Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz, technische Mängel und überhitzte Shuttlebusse ohne Klimaanlage. So beschreibt Marcos Fernandez Gonzales, Sekretär des Betriebsrates, der „Mallorca-Zeitung“ (MZ) die Lage der Arbeitskräfte des besagten Unternehmens.

Der Streik könnte den Mallorca-Urlaub gefährden: Eurowings sucht nach Lösungen

Durch den Streik, der voraussichtlich am 1., 3. und 4. sowie 8., 10. und 12. August geplant ist, kann es am Flughafen Mallorca zu Verspätungen und sogar Flugausfällen kommen. Das bringt nicht nur den Flugplan der knapp 400 wöchentlich geplanten Flüge auf die Balearen durcheinander, sondern würde auch für viele Reisende Chaos bedeuten.

Ein Sprecher der Gesellschaft Eurowings erklärt gegenüber der MZ, dass sich alle Parteien momentan in einem regen Austausch befinden, um eine Lösung zu suchen. „Bei Eurowings ist es langjährige und bewährte Praxis, Tarifauseinandersetzungen vertrauensvoll und ergebnisorientiert am Verhandlungstisch zu lösen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass uns das auch dieses Mal gelingt.“ Klingt erst einmal hoffnungsvoll, doch bis dahin bleibt den Mallorca-Urlaubern nur eins: Abwarten.