Man kennt es: Ein wunderbarer, entspannter Urlaub auf Mallorca, du wachst am Morgen auf, frühstückst und willst dich dann am Pool auf eine Liege legen. Doch was ist denn da los? Keine einzige Liege mehr frei!

Das erleben Urlauber auf Mallorca beinahe tagtäglich. Einfach früher aufstehen, lautet da die Devise. Doch manchmal bringt nicht mal das etwas. Der Grund dafür sind teilweise dreiste Hotelgäste, die mit ihren Handtüchern die Liegen für sich beanspruchen – obwohl sie nicht mal da sind. Mit dieser Aktion eines Hotelmitarbeiters hätten sie allerdings nicht gerechnet.

Urlaub auf Mallorca: „Handtuch-Polizei“

Wenn auf jeder Liege am Pool bereits ein Handtuch liegt, dann geht man eigentlich davon aus, dass bereits alle Plätze belegt sind. Doch häufig kommt nach Minuten oder sogar Stunden niemand und legt sich dort drauf. Denn tatsächlich gibt es immer wieder ein paar Morgenmuffel, die ihr Handtuch abends auf einen Stuhl werfen, um morgens ausschlafen zu können und später trotzdem noch einen Platz am Pool sicher zu haben.

Das finden Gäste und jetzt auch Mitarbeiter mehr als unfair. Darum hatte sich ein Angestellter eines Resorts nun etwas überlegt. So stellte er sich einen 30-Minuten-Alarm und nach Ablauf der Zeit entfernte er jedes Handtuch, auf dem in der Zwischenzeit niemand gesessen hatte. Dabei ging er mit einer Geduld vor, dass die entsprechenden Resort-Gäste locker noch hätten einschreiten können. Er faltete gemächlich Handtücher zusammen und sammelte liegengelassene Badesachen ein.

Urlauber feiern Mitarbeiteraktion

Ein Urlauber beobachtete die Szene und fand es nur recht und billig, wie hier mit Platzhaltern umgegangen wurde. „Der Gerechtigkeit wurde heute ein wenig Genüge getan“, teilte er ein Video auf TikTok. Darin ist zu sehen, wie der Mitarbeiter mit den Handtuch-Besetzern umging.

„Definitiv die vernünftigste Art, mit diesen egoistischen, idiotischen Menschen umzugehen“, kommentierte das ein Nutzer. „Alle Badeorte müssten jemanden haben, der diese Sonnenbank-Situation überwacht“, meinte ein anderer. Er hätte nämlich schon solche erlebt, die ihre Bank von morgens bis abends bunkerten.

„Gut gemacht für dieses Resort“, meinte ein Dritter, „ich hoffe, andere nehmen es zur Kenntnis. Es könnte den Urlaub weniger stressig machen, wenn die Handtuchjagd nicht mehr stattfindet.“