Ob Party am Ballermann oder Entspannen in Alcudia – Urlaub auf Mallorca ist gerade bei deutschen Familien beliebt. Gerade in die aktuell laufenden Sommerferien zieht es unzählige deutsche auf die beliebte Insel.

Insbesondere der Sauf-Tourismus ist Einheimischen ein Dorn im Auge, doch nun warnt eine Influencerin auch andere Touris vor ihrem Urlaub auf Mallorca. Sie hat eine dringende Bitte an alle Reisenden.

Urlaub auf Mallorca: Einwohnerin mit dringender Bitte

Wer auf Mallorca unterwegs ist, der besucht gerne mal auch abgelegene Buchten. Für die meisten Urlauber gehört es auch dazu, den schönen Ausblick festzuhalten und dieses Bild dann in den Sozialen Medien zu teilen. Dabei packen sie meist auch eine Ortsangabe dazu.

Für eine mallorquinische Influencerin ist das ein grober Fehler. Bei Tiktok ruft sie in einem Video dazu auf, dies bitte zu unterlassen. „Hört bitte auf, Videos über Mallorca zu machen, ihr tragt damit nur dazu dabei, dass unser Ökosystem Schaden nimmt“, erklärt sie und sagt: „Wegen ein paar Likes tragt ihr zur Zerstörung der Insel bei.“

Jedes Video habe zur Folge, „dass immer mehr Leute kommen, die ihre aufgebrauchten Sonnencremetuben und Bierdosen im Sand zurücklassen.“ Deshalb sei es besser, den Moment zu genießen und es nicht mit Ortsangabe im Netz zu teilen.

Influencerin bekommt Gegenwind

Nicht alle stimmen ihr bei ihrem Aufruf jedoch zu. „Das Problem sind nicht die Touristen, sondern ihre Ausbildung und die Art und Weise, wie sie sich um den Ort kümmern, den sie besuchen“, kommentiert eine Nutzerin.

„Der Planet gehört allen, ob es uns gefällt oder nicht, jeder hat das Recht auf Zugang zu den Stränden“, betont eine Andere und wiederum ein Kommentator meint: „Wir beklagen uns über den Tourismus, aber ohne ihn wären wir nichts. Lassen Sie uns ein wenig mehr darüber nachdenken.“