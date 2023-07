Dieser Urlaub in der Karibik endete für einen Mann aus England tödlich – und das, weil er einen waghalsigen Party-Entschluss traf. Er stellte sich einer Alkohol-Challenge, die ihn das Leben kosten sollte.

Im Mai vergangenen Jahres wollte ein Mann aus England im Urlaub in der Karibik die komplette Cocktail-Karte trinken. Als er auf sein Zimmer ging, starb er.

Urlaub in der Karibik: Mann stirbt nach Cocktail-Challenge

Gemeinsam mit zwei Kanadierinnen entschloss sich der 53-Jährige im vergangenen Jahr im Mai, an einem Abend in seinem Hotel die komplette Cocktail-Karte an der Bar zu trinken. Nach zwölf von 21 Cocktails ging er in sein Zimmer. Dort starb er.

Ein Pathologe in Jamaika stellte eine „akute Gastroenteritis aufgrund von Alkoholkonsum“ als Todesursache fest. Eine Gerichtsmedizinerin aus England bestätigte nun, dass der Tod des Touristen alkoholbedingt war.

Ein Verwandter des Verstorbenen berichtet bei „ITV“: „Er lag auf dem Rücken und erstickte. Ich brachte ihn in die stabile Seitenlage und schrie nach einem Krankenwagen. Er gab ein gurgelndes Geräusch von sich. Sobald er in der stabilen Seitenlage war, erbrach er sich. Ich rief seinen Namen, aber er reagierte nicht.“

Familie erhebt schwere Vorwürfe

Gegenüber dem Krankenpersonal im Hotel erhebt er schwere Vorwürfe: „Als die Krankenschwester kam, fragte ich, ob ein Krankenwagen gerufen worden sei, und sie sagte ’nein‘. Ich dachte, sie würde das übernehmen. Aber das war nicht der Fall. Ich bemerkte, dass er anfing, an Temperatur zu verlieren. Ich überprüfte seinen Puls und konnte ihn nicht finden.“

Und weiter: „Ich sagte: ‚Schauen Sie ihn nicht nur an, sondern beginnen Sie mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung‘. Sie gab ihm nur eine Herzdruckmassage. Wenn sie gewusst hätte, was sie tat, wäre er vielleicht noch am Leben. Der Service und die Behandlung, die er erfuhr, waren ekelhaft.“