„Frühstücksfernsehen“: Sat.1-Zuschauer passt diese Ankündigung gar nicht – „Dann gibt es eben RTL“

Das „Frühstücksfernsehen“ führt täglich Millionen von Zuschauern durch den Morgen. Doch einigen von ihnen passte eine Ankündigung von Sat.1 jetzt gar nicht!

Denn jeden Sonntag wird verraten, welche „Frühstücksfernsehen“-Moderatoren in der Woche am Start sein werden. Und genau DIESE Entscheidung sorgt für mächtig viel Wut bei den Sat.1-Zuschauern!

„Frühstücksfernsehen“: Zuschauer nach Sat. 1-Ankündigung stinksauer – „Dann gibt es eben RTL“

Beim Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ rotieren die Stars wöchentlich und meistens in anderen Kombinationen. Diesmal wollen die schwangere Alina Merkau und ihr Kollege Matthias Killing durch die „Frühstücksfernsehen“-Woche führen.

Frühstücksfernsehen-Moderatorin Alina Merkau Foto: IMAGO / Future Image

Sat.1 gibt dazu auf Instagram bekannt: „Nächste Woche sorgen wieder Alina Merkau und Matthias Killing für gute Laune! Wir freuen uns drauf.“

Doch nicht jeder eingefleischte „Frühstücksfernsehen“-Fan kann das auch von sich behaupten. So häufen sich unter dem Post Kommentare von Zuschauern, die ihrer Enttäuschung freien Lauf lassen:

„Ich mag auch lieber Daniel und Marlene“

„Na dann eine Woche ohne Frühstücksfernsehen!“

„Dann gibt es eben RTL“

„Och nein“

„Ich finde die zwei immer so albern“

Vorfreude sieht anders aus. Immerhin: Alina Merkau und Matthias Killing haben durchaus auch einen Haufen Befürworter, die dagegen halten.

„Ich freue mich auch auf das Dreamteam. Wird wieder eine ganz amüsante Woche“, schreibt zum Beispiel jemand. Ein anderer: „Ich verstehe nicht, warum manche Menschen so unfreundlich reagieren, das geht gar nicht.“ Oder: „Ich freue mich.“

„Frühstücksfernsehen“: So reagiert Matthias Killing auf die Kritik

Und wie reagieren die beiden „Frühstücksfernsehen“-Stars auf so viel Gegenwind? Matthias Killing nimmt es gelassen. In der Instagramstory am Montagmorgen liest er sich einige Kommentare durch und kann nur noch loswerden: „Ich versuche Instagram-Menschen zu erziehen. Das ist schwer.“

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Matthias Killing moderierte letzte Woche. Foto: IMAGO / POP-EYE

Das „Frühstücksfernsehen“ läuft montags bis freitags ab 5.30 Uhr bei Sat.1.