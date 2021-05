„Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen sendet enttäuschende Nachricht an Fans – „Tut mir leid“

Wenn beim Sat.1 „Frühstücksfernsehen“ jemand häufig für seine Outfits gelobt wird, dann ist es Vanessa Blumhagen. An der VIP-Expertin der Morgenshow ist offenbar eine Fashionista verloren gegangen.

Ihr Stil: Schick, verspielt, sexy und dabei immer stilvoll. Auf Instagram teilt die „Frühstücksfernsehen“-Beauty nun ein Bild, auf dem sie ein beerenrotes Kleid ganz im Style von Kate Middleton trägt. Doch bei dem Modeteil gibt es eine Sache, die ihre Fans gar nicht erfreuen dürfte. Die 43-Jährige ahnt es bereits.

Frühstücksfernsehen: Sat.1-Moderatorin Vanessa Blumhagen. (Archivbild) Foto: IMAGO / Future Image

„Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen enttäuscht Fans – „Tut mir leid“

Eigentlich heißt es ja immer, dass Promis ihre Kleider nur einmal im nagelneuen Zustand tragen würden. Nicht aber „Frühstücksfernsehen“-Star Vanessa Blumhagen.

„Ich liebe dieses Kleid, weil es so weiblich ist, schwingend, fließend, einfach schön. Darin fühle ich mich wohl“, kommentiert Vanessa ihr Outfit. Und muss ihre Follower enttäuschen: „Allerdings habe ich es bestimmt schon zwei Jahre in meinem Schrank hängen. Tut mir leid für all die Nachkauf-Fans...“ Das Kleid ist also nicht mehr zu erwerben.

Vanessa Blumhagen: „Frühstücksfernsehen“-Star verwundert – „Kennt Ihr das auch?“

Ihre Fans müssen sich bald wohl daran gewöhnen, denn Vanessa Blumhagen erklärt außerdem: „Überhaupt merke ich, dass ich immer länger Freude an den Sachen habe und viel weniger Lust, Neues zu kaufen. Kennt Ihr das auch? Hat das was mit dem Älterwerden zu tun?“

Mit ihren 43 Jahren gehört die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin nicht gerade zum alten Eisen.

Ihre Anhänger finden zumindest, dass Vanessa Blumhagen auch mit der überschrittenen 40 immer noch toll aussieht:

„Mega sexy“

„Traumfrau“

„Wow, tolles Kleid und wunderschöne Frau“

„Du bist einfach immer super scharf“

Weniger erfreulich war dagegen die Nachricht, die am Donnerstag die Runde machte. Ex-„Frühstücksfernsehen"-Moderator Jan Hahn ist überraschend gestorben.