„Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufen zieht Lady Gaga-Outfit an – Fans begeistert: „Knatterscharf“

Normalerweise ist es Promi-Expertin Vanessa Blumhagen, die im „Frühstücksfernsehen“, mit ihren Outfits großes Aufsehen erregt. Doch nun hat sich auch ihre Kollegin Marlene Lufen in ein gewagtes Kleidungsstück getraut.

Die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin trägt eine Jeans, die von vorne komplett aufgeschnitten ist. Damit möchte Marlene Lufen jedoch nicht nur Popstar Lady Gaga nacheifern, sondern eine ernste Botschaft vermitteln.

Sat.1-Moderatorin Marlene Lufen stylt einen sexy Lady-Gaga-Look nach. Foto: IMAGO / ZUMA Wire, imago images/Future Image

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen im Lady-Gaga-Outfit

Die Hose des „Frühstücksfernsehen“-Stars ist ein besonderes Stück aus der Kollektion von Designerin Marina Hoermanseder. Die Wienerin hat Schnallen zu ihrem Markenzeichen gemacht und so eine Jeans entworfen, die auf der Vorderseite von bunten Schnallen in Regenbogenfarben zusammengehalten wird. Ein echter Hingucker!

Marlene Lufen kennt man aus dem Frühstücksfernsehen. Foto: imago/Raimund Müller

Selbst Weltstar Lady Gaga wurde auf das Design aufmerksam und ließ sich 2018 in dieser Jeans ablichten. „Happy Pride!“, lautete ihre klare Botschaft damals an alle.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Farben des Regenbogens symbolisieren bekanntlich die LGBTQ-Szene.

----------------------------------------

Das ist Marlene Lufen:

Marlene Franz wurde am 18. Dezember 1970 in Berlin geboren

Seit 1997 moderiert sie das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“

Von 2001 bis 2007 moderierte sie die Sendung „WDRpunkt Köln“

Als Kandidatin war sie 2006 bei „Das große Promibacken“ zu sehen

Im Jahr 1997 heiratete sie den „Sportschau“-Moderatoren Claus Lufen – das Paar trennte sich 2019

Marlene Lufen hat einen Sohn und eine Tochter

----------------------------------------

Diese Einstellung liegt auch Sat.1-Moderatorin Marlene Lufen sehr am Herzen und so schlüpfte sie Ende April einfach selbst in die Jeans von Marina Hoermanseder. Zu einem sexy Schnappschuss bei Instagram schreibt sie: „Lasst uns einander immer tolerant, herzlich und wertschätzend begegnen.“

Dass schon Superstars wie die „Born This Way“-Sängerin diesen Look getragen haben, setzt dem Ganzen natürlich noch die Krone auf. „Diese fantastische Hose hatte 2018 schon Lady Gaga an, heute durfte ich sie in der Sendung tragen“, verkündet Marlene Lufen stolz.

„Frühstücksfernsehen“-Fans sind begeistert: „Grandios!“

Marlenes Kollegen, Freunde und Follower feiern sie für diesen mutigen Look. „Holy moly“, kommentiert RTL-Moderatorin Frauke Ludowig beeindruckt. Kollegin Alina Merkau hinterlässt ein lautes: „BÄM!!“ Auch die Zuschauer des „Frühstücksfernsehen“ sind hin und weg:

„Wow, die Hose ist knatterscharf. Sieht super aus bei deiner tollen Figur.“

„Coole Hose. Steht Dir wunderbar.“

„Grandios!!!! Hose und Message.“

„Mega coole Hose, steht dir perfekt.“

Nur leider kann diesen Look nicht jeder von uns so einfach nachstylen. Denn: Das Designerstück kostet schlappe 500 Euro. Ziemlich viel Geld für eine Jeans.

----------------------------------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

„Frühstücksfernsehen“: Alina Merkau meckert über Sat.1-Kollege – „Er hat mich betrogen“

„Frühstücksfernsehen“: Vanessa Blumhagen teilt heißes Bild – Marlene Lufen mischt sich ein „zuviel Sexyness!“

„Frühstücksfernsehen“: Daniel Boschmann außer sich, als er DAVON erfährt – „Warum sagt mir das denn keiner?!“

----------------------------------------

Für Lady Gaga gab es zuletzt keine guten Nachrichten. Fremde Männer entführten plötzlich ihre Hunde Koji und Gustavo. Mehr dazu hier >>>

Frühstücksfernsehen-Moderator Chris Wackert hat unterdessen vor laufenden Kameras eine peinliche Jugendsünde gebeichtet. Um was es sich dabei handelte, erfährst du hier.>>>

Welche besondere Vorliebe Marlene Lufen hat, verriet sie jetzt im „Frühstücksfernsehen“. Hier erfährst du mehr!