„Frühstücksfernsehen“-Star Chris Wackert beichtet Jugendsünde – sie verbindet ihm mit diesem Mega-Star

Im „Frühstücksfernsehen“ bei Sat. 1 plaudern die Moderatoren gerne auch mal über persönliche Dinge und Erfahrungen.

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Chris Wackert verrät Jugendsünde. Foto: imago images/Eventpress

Moderator Chris Wackert hat im „Frühstücksfernsehen“ nun eine Jugendsünde aufgedeckt.

„Frühstücksfernsehen“-Moderator Chris Wackert beichtet DAS

Mittlerweile ist Chris Wackert 32 Jahre alt und ein etablierter Fernsehmoderator bei Sat. 1 im „Frühstücksfernsehen“. Doch mit süßen 19 Jahren war er in Australien unterwegs und kam im Hostel auf eine „Schnappsidee“.

„Ich hatte auch schon mal eine Phase in meinem Leben, da war ich 19, da wollte ich mir auch meinen kompletten Arm voll tätowieren“, erzählt Chris Wackert und verrät dann: „Es ist dann bei dem einen geblieben.“

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In die Sendung kommen immer wieder prominente Gäste

„Never a failure, always a lesson“ (auf Deutsch: Es ist niemals ein Fehler, es ist immer eine Lektion) steht auf seinem linken Unterarm. Der „Frühstücksfernsehen“-Star beichtet: „Ein Spruch, den ich mir damals in Australien in einem Hostel ausgedacht habe.“

Wirklich glücklich scheint er mit dieser Körperbemalung nicht mehr zu sein: „Ich bereue es nicht, weil ich das Tattoo aber auch nicht jeden Tag sehe“, meint Wackert.

„Frühstücksfernsehen“-Star Chris Wackert und DIESER Star haben das gleiche Tattoo

Aber: Immerhin verbindet ihn das Tattoo mit einem absoluten Mega-Star. Denn keine Geringere als Popsternchen Rihanna hat genau das gleiche Tattoo.

Rihanna und Chris Wackert haben das gleiche Tattoo. Foto: imago/APress

Sie ließ sich den Spruch 2009 unter ihre rechte Schulter stechen. Allerdings in Spiegelschrift, so dass sie jeden morgen im Spiegel den Spruch sehen kann.

