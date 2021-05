„Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufen sorgt für Überraschung – ihr Kollege reagiert eindeutig

Überraschungs-Moment im „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1! Chris Wackert feiert Geburtstag – und wird von seiner Kollegin Marlene Lufen überrascht. Doch seine ist eindeutig.

Das Geschenk hat die 50-Jährige ins „Frühstücksfernsehen“ mitgebracht.

Im Frühstücksfernsehen hatte Marlene Lufen eine Überraschung für ihren Kollegen Chris Wackert. Foto: imago images/Montage: DER WESTEN

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Überraschung für Moderatorin

In ihrer Instastory kündigt Marlene vor Beginn des Morgenmagazins an: „Da hinten ist Chris Wackert, der heute Geburtstag hat, und von mir gleich ein sehr schönes Geschenk bekommt. Was in diesem Geschenk zu sehen ist, kann man nicht kaufen. Man muss es selber machen. Und wenn er es von mir bekommt, freue ich mich auf seine Reaktion. Es hat so einen gewissen Twist.“

----------------------

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

----------------------

Dazu schreibt die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin noch: „Das Geschenk ist unglaublich.“

+++„Frühstücksfernsehen“: Sarah Lombardi zu Gast – plötzlich stellt Matthias Killing ihr DIESE unangenehme Frage „gekämpft“+++

„Frühstücksfernsehen“-Moderator bekommt DAS zum Geburtstag

Da dürfte die Berlinerin Recht behalten. Es handelt sich tatsächlich um ein etwas, naja, sagen wir mal ungewöhnliches Geschenk: Marlene Lufen hat ihrem „Frühstücksfernsehen“-Kollegen einen Männer-Body genäht!

-------------------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

-------------------------

Als Chris Wackert sein neues Kleidungsstück sieht und danach auch noch anziehen muss, spricht sein Gesicht Bände: Ein leichtes Lachen gepaart mit Ungläubigkeit. Auch Worte findet der 32-Jährige keine. Marlene Lufen und Reporter Lukas Haunerland sind hingegen sichtlich amüsiert.

Na immerhin! Einigen scheint das Geschenk also gefallen zu haben. Und: Chris Wackert hat den Body den ganzen Morgen im „Frühstücksfernsehen“ getragen. Ob das wohl noch öfter vorkommen wird? (cs)

Ein Foto von Kollegin Vanessa Blumhagen erregte kürzlich großes Aufsehen. Für Marlene Lufen war das wohl etwas zu sexy. Warum, erfährst du hier.