„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Moderator stellt Sarah Lombardi DIESE Frage – dann wird sie emotional

Im „Frühstücksfernsehen“ gab es wieder prominenten Besuch: Sarah Lombardi war in der Sat.1-Sendung zu Gast.

Die Sängerin war natürlich nicht zum ersten Mal beim „Frühstücksfernsehen“ und ist in Sachen Interviews schon längst ein alter Hase. Doch so manche unangenehme Frage geht auch einem Profi wie ihr in Mark und Bein über.

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Sarah Lombardi wird plötzlich emotional

Denn als die 28-Jährige von „Frühstücksfernsehen“-Moderator Mark Killing auf ihre schweren letzten Jahre angesprochen wird, wird es plötzlich emotional.

Sarah Lombardi war zu Gast beim "Frühstücksfernsehen". (Archivbild) Foto: IMAGO / Hartenfelser

Momentan läuft es gut für Sarah Lombardi. Regelmäßig stellt sie sich in verschiedensten TV-Shows neuen Herausforderungen, verbringt viel Zeit mit Sohn Alessio und ihrem Verlobten Julian Büscher und zeigt ihre Suche nach einem Ferienhaus in Portugal ganz privat auf Instagram.

Das ist Sarah Lombardi:

Sarah Engels wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ wurde die Sängerin berühmt

Sarah Lombardis Familie mütterlicherseits stammt aus Italien

Von 2013 bis 2019 war Sarah Lombardi mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Im Mai 2020 nahm die Musikerin mit ihrem Song „Te Amo Mi Amor“ beim „Free European Song Contest“ für Italien teil

Im November 2020 gewann sie die Verkleidungsshow „The Masked Singer“

In diesem Jahr wird sie einen Film für Sat.1 drehen

Doch es sah nicht immer so rosig für die 28-Jährige aus. Dennoch hat die Powerfrau besonders in schweren Zeiten Kampfgeist bewiesen.

Sarah Lombardi war im Sat.1-Frühstücksfernsehen zu Gast. Foto: IMAGO / Herbert Bucco

Wohl deshalb scheut sich „Frühstücksfernsehen“-Moderator Matthias Killing nicht davor, der Verlobten von Julian Büscher auch mal unangenehme Fragen zu stellen.

Im Interview mit Sarah Lombardi stellt er fest: „Wenn ich auf die letzten fünf Jahre zurückblicke, gab es ja viele, viele negative Schlagzeilen bei dir und eben auch Bilder, wie du am Boden lagst. Du hast dich auf eine besondere Art und Weise wieder daraus gekämpft.“ Er will wissen: „Wie hast du es geschafft, wirklich am Boden liegend, dich wieder aufzuraffen und zurückzukommen?“

Obwohl er Sarah damit auf die wohl schwierigste Zeit in ihrem Leben anspricht, zeigt sich die Mutter des fünfjährigen Alessio offen. Die Powerfrau antwortet gewohnt sympathisch und ehrlich: „Meine Familie hat mich immer wieder hochgezogen. Meine Mama hat immer zu mit gesagt: Gib auf keinen Fall auf.“

Ihr Geheimrezept ist dabei ganz einfach. Sarah Lombatdi verrät: „Ich habe mir immer gesagt, versuch einfach du selbst zu sein und kämpfe dich da wieder raus.“ Dieses simple Mantra hat die Sängerin weit gebracht. Mittlerweile ist die Powerfrau so glücklich wie nie zuvor. Sie schwärmt von ihrem aktuellen Leben mit Alessio und Julian.

