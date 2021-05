„Frühstücksfernsehen“ (Sat. 1): Marlene Lufen verrät besondere Vorliebe – „Wollt ihr euch ein Zimmer nehmen?“

Im „Frühstücksfernsehen“ bei Sat. 1 sprechen die Moderatoren über alle möglichen Dinge – auch vor dem Thema Sex macht das Team keinen Halt.

„Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen verrät eine Vorliebe. Foto: imago images/Eventpress

Als im „Frühstücksfernsehen“ dann über die Vorlieben der Deutschen gesprochen wird, verrät auch Moderatorin Marlene Lufen ihr besonderes Faible.

„Frühstücksfernsehen“: Das mag Marlene Lufen an Männern besonders

„Frühstücksfernsehen“-Redakteur Lukas Haunerland hat am Donnerstagmorgen eine Studie mit ins Sat.1-Studio gebracht. Das Thema: Was deutet am Körper des Mannes auf den besten Sex hin?

Auf Platz sieben liegt dabei zum Beispiel die „Straße zum Glück“, also der Haarstreifen zwischen Bauchnabel und Schritt. Das finden laut Studie 58 Prozent der Befragten heiß.

----------------------

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

----------------------

Platz sechs belegen die „braunen Haare“. Das trifft auch den Geschmack von Marlene Lufen. Der „Frühstücksfernsehen“-Star verrät dabei gleich eine besondere Vorliebe: „Vor allem wenn sich das Haar hinten im Nacken noch ein bisschen anfängt sich zu wellen. Dann ist ja nun ganz besonders heiß“, meint sie.

Chris Wackert mit Freundin Steffi Brungs. Foto: imago images / eventfoto54

Kollege Chris Wackert fühlt sich geschmeichelt, denn genau das ist bei ihm der Fall. Lukas Haunerland scherzt schon: „Wollt ihr euch ein Zimmer nehmen?“

+++„Frühstücksfernsehen“: Sarah Lombardi zu Gast – plötzlich stellt Matthias Killing ihr DIESE unangenehme Frage „gekämpft“+++

Na na na, Chris Wackert ist doch glücklich vergeben an die Fernseh-Moderatorin Steffi Brungs. Natürlich war das nur ein Scherz.

„Frühstücksfernsehen“: Chris Wackert räumt ab

Die Plätze eins und zwei für die besten Körpermerkmale beim Mann sind übrigens braune Augen und der Bart. Chris Wackert scheint wohl genau der Typ zu sein, den die Frauen wollen – sechs von sieben Merkmale kann er aufweisen.

-------------------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

-------------------------

Von wenigen Tagen hatte Chris Wackert noch Geburtstag. Von „Frühstücksfernsehen“-Kollegin Marlene Lufen gabs da ein Geschenk. Hier erfährst du mehr!

Von der Moderatorin Marlene Lufen gab's zuletzt noch mehr zu sehen! Sie schlüpfte in das Outfit eines Mega-Stars. Hier siehst du mehr! (fs)