„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Karen Heinrichs haut intimes Liebesgeheimnis raus

Echte Liebesbeweise gegenüber seinem Partner oder der Partnerin? Davon können die Stars beim „Frühstücksfernsehen“ ganze Geschichten erzählen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Denn das Motto am Freitag lautete eben genau das.

„Frühstücksfernsehen“-Moderatorin Karen Heinrichs lüftete dabei gleich mal ein Liebesgeheimnis – jedoch nicht ganz das, was sie selbst toll findet.

„Frühstücksfernsehen“-Star Karen Heinrichs: Intimes Liebesgeheimnis!

Karen Heinrichs trägt ein Liebestattoo. (Archivfoto) Foto: picture alliance / Eventpress | Eventpress Golejewski

Die Sat.1-Beauty hat ihre damalige Liebe tatsächlich auf ihrem Körper verewigt. In der „Frühstücksfernsehen“-Instagram-Story verrät sie: „Ich hab das klassische Partner-Tattoo tatsächlich. Das war ein Liebesbeweis mit meiner ersten großen Liebe. Ich habe ein Arschgeweih, er hat eins hier (am Arm). Das geht halt nie wieder weg, das sollte man vorher bedenken.“

----------------------------------------

Das ist das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“:

Das Sat.1-Morgenmagazin berichtet seit 1987 über das aktuelle Weltgeschehen, Trends und Alltagstipps

Das Moderatoren-Team besteht aus Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Matthias Killing, Alina Merkau, Christian Wackert und Daniel Boschmann

Seit Frühjahr 2021 ist auch Moderatorin Jule Gölsdorf im Sat.1-Magazin zu sehen

Die Sendung wird montags bis freitags von 5.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt

In der Sendung sind immer wieder prominente Gäste

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Und auch ihr Kollege Chris Wackert will beim Thema Liebesbeweis mitreden: „Ich habe mir einfach immer Mühe gegeben, mich mit den Müttern meiner damaligen Freundinnen gut zu verstehen und für Familienfrieden zu sorgen. Ich glaube, das war Liebesbeweis genug“, so der 32-Jährige in trauter Studio-Runde.

„Frühstücksfernsehen“-Star Lukas Haunerland schießt Vogel ab

Einer, der allerdings den Vogel abschießt, ist „Frühstücksfernsehen“-Reporter Lukas Haunerland. Bei seiner Erzählung bekommen die Sat.1-Kollegen beinahe schon Gänsehaut.

----------------------------------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

„Frühstücksfernsehen“: Marlene Lufen zieht Lady Gaga-Outfit an – Fans begeistert: „Knatterscharf“

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Moderator stellt Sarah Lombardi DIESE Frage – dann wird sie emotional

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Alina Merkau wettert gegen Kollegen – „Du machst alles falsch“

----------------------------------------

„Fernbeziehung. Sie sitzt im Zug, der hat ewig Verspätung. Ich schreibe ihr: ‚Kann ich irgendwas Gutes für dich tun?‘ Sie sagt: ‚ Ja, wenn du mich mit einem Hund vom Bahnhof abholst.‘ Dann bin ich zu ner Freundin gefahren und habe mir einen Hund ausgeliehen und stand mit einem kleinen Baby-Hund am Bahnsteig.“ Wow, das finden auch Karen Heinrichs und Chris Wackert. Karen: „Du toppst alles!“

Was Outfits angeht, ist allerdings ihre Kollegin Vanessa Blumhagen offenbar Vorreiterin. Und auch wenn es um Sexyness geht. Warum sich kürzlich sogar „Frühstücksfernsehen“-Star Marlene Lufen einschalten musste, das liest du hier >>> (jhe)