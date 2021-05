„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Reporter Lukas verrät schlüpfrigen Trick – Kollegin: „Da wird mir gleich ganz anders!“

Eines steht fest: Im „Frühstücksfernsehen“ bei Sat.1 ist immer einiges los. Mal geht es lustig zu, mal schlüpfrig, die Zuschauer wissen nie, was sie erwartet.

Am Dienstagmorgen hatte „Frühstücksfernsehen“-Reporter Lukas Haunerland wieder etwas Besonderes im Gepäck, das er seinen Kollegen unbedingt vorstellen wollte.

„Frühstücksfernsehen“ (Sat.1): Reporter verrät schlüpfrigen Trick

Aber von vorne. Wer kennt es nicht: Seit rund einem Jahr ist eine Mund-Nasenbedeckung unser täglicher Begleiter. Das Haus ohne eine Corona-Schutzmaske verlassen? Fast unmöglich!

Das Team des Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Foto: SAT.1 / Marc Rehbeck

Um das Tragen etwas angenehmer zu machen, verrät der „Frühstücksfernsehen“-Reporter einen Trick, mit dem „ich doch Lust habe auf eine Maske“. Seine Kollegen sind schon ganz gespannt, können sich das kaum vorstellen. Das Hilfsmittel: Leckmuscheln.

„Ne!“, platzt es aus Moderatorin Karen Heinrichs heraus. Und auch Kollege Daniel Boschmann ist nicht so ganz überzeugt. „Das ist nicht dein Ernst“, schaut er ungläubig in die Kamera.

+++ „Frühstücksfernsehen“: Sat.1-Zuschauer passt diese Ankündigung gar nicht – „Dann gibt es eben RTL“ +++

Leckmuscheln im „Frühstücksfernsehen“

Doch Lukas hält an seinem Plan fest und platziert die Leckmuscheln an der Innenseite seiner FFP2-Maske. „Das finde ich ein bisschen komisch“, gibt Karen zu. „Das kann ich nicht! Ich leck doch nicht an der Muschel die ganze Zeit. Ne Leute, da wird mir ganz anders!“

Auch als ihr Kollege vorführt, wie es funktionieren soll, ändert das ihre Meinung nicht. „Guck dir das doch mal an!“

--------------------------------

Mehr zum „Frühstücksfernsehen“:

--------------------------------

Auch die „Frühstücksfernsehen“-Zuschauer sind zwiegespalten. Eine Auswahl an Kommentaren:

"Jetzt leck die Muschel daaa"

Auf was für Ideen manche kommen

Super Idee, klasse!

Ich hab heute Morgen so gelacht wieder

Sowas bescheuertes hab ich echt schon lange nicht gesehen .. ohhh man sat 1 löscht euch!! Wird Zeit!

Sonst keine Probleme?

Naja, „Frühstücksfernsehen“-Reporter Lukas Haunerland scheint immerhin glücklich zu sein mit dem Trick.. (cs)