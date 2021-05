„Frühstücksfernsehen“: Nach Tod von Jan Hahn (†47) – Karen Heinrichs kämpft in Live-Sendung mit den Tränen

Treue „Frühstücksfernsehen“-Zuschauer werden sich noch genau an seine Zeit bei Sat.1 erinnern. Elf Jahre lang moderierte Jan Hahn das Morgenmagazin in Berlin. Am 4. Mai 2021 starb der TV-Star im Alter von 47 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit.

Die Trauer im „Frühstücksfernsehen“ ist groß. Stunden nachdem Karen Heinrichs von dem Tod ihres ehemaligen Kollegen erfährt, steht sie wieder vor der Kamera. Der Schmerz ist ihr ins Gesicht geschrieben.

„Frühstücksfernsehen“: Karen Heinrichs trauert um Jan Hahn (†47) – „mein erster Moderationspartner“

Noch am Donnerstag (6. Mai) teilte die „Frühstücksfernsehen“-Moderatorin einen emotionalen Post bei Instagram. Zu einem Foto einer brennenden Kerze und einem gemeinsamen Schnappschuss mit Jan Hahn schrieb sie: „Jan hat mich als mein erster Moderationspartner im Frühstücksfernsehen gestützt und getragen. Dafür bin ich unendlich dankbar.“

Karen Heinrichs und Jan Hahn arbeiteten elf Jahre lang zusammen. Der Tod des Moderators nimmt die 47-Jährige sichtlich mit. Foto: IMAGO / Andreas Weihs, IMAGO / APress

Am Freitagmorgen trägt Karen Heinrichs Schwarz. Immer wieder wischt sie sich während der Live-Sendung die Tränen aus dem Gesicht.

----------------------------------------

Das war Jan Hahn:

Jan Hahn wurde am 22. September 1973 in Leipzig geboren

Beim Radio startete der Moderator seine Karriere

Seine erste Fernseherfahrung hatte er 2001 für den MDR mit der Sendung „Let’s Dance“ als Außenmoderator

Von 2005 bis 2016 gehörte Hahn zum festen Team des Sat.1-„Frühstücksfernsehens“

Seit Januar 2017 moderierte er das RTL-Morgenmagazin „Guten Morgen Deutschland“

Jan Hahn starb am 4. Mai 2021 nach kurzer schwerer Krankheit – er hinterlässt drei Kinder

----------------------------------------

„Frühstücksfernsehen“: Emotionale Szene in Live-Sendung

Mit Tränen in den Augen berichtet sie davon, was für ein lebensfroher Mensch „Hähnchen“ – so Jans Spitzname am Sat.1-Set – gewesen ist.

Die Moderatoren des Sat.1-Morgenmagazins im September 2012: Jan Hahn, Simone Panteleit, Karen Heinrichs und Matthias Killing (v.l.n.r.). Foto: picture alliance / dpa | Jens Kalaene

„Ich habe ja elf Jahre mit ihm zusammengearbeitet, ganz eng, jeden Morgen. Du weißt dann ganz viel voneinander“, erinnert sich die 47-Jährige im Gespräch mit Lukas Haunerland an ihre gemeinsame Zeit mit Jan Hahn.

Ihr Ex-Kollege bleibt ihr sowie den Zuschauern als „unfassbar witziger Mensch“ in Erinnerung. Am Set haben demnach nicht nur die Moderatoren Tränen wegen Jan gelacht. „Die Tränen, die ich heute für Jan vergieße, die haben wir damals zusammen gelacht. So werde ich ihn auch immer in Erinnerung behalten“, erklärt Karen Heinrichs, während ihr erneut die Tränen in die Augen schießen.

----------------------------------------

----------------------------------------

Auch bei „Guten Morgen Deutschland“ flossen am Freitagmorgen bittere Tränen. Wie rührend Jans Kollegen von ihm Abschied nahmen, erfährst du hier.