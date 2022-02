Sarah Engels: Deutliche Worte an Pietro Lombardi – der kann's nicht glauben

Seit ihrem ersten Auftritt bei DSDS hat sich Sarah Engels in die Herzen der Fans gesungen. Wir zeichnen ihren Aufstieg nach.

Sarah Engels: So verlief der Aufstieg des DSDS-Stars

Damit hätte vor einigen Jahren wohl niemand damit gerechnet, dass sich Sarah Engels und ihr Ex-Mann Pietro Lombardi irgendwann wieder gut verstehen. Das einstige Paar, das sich 2011 bei DSDS kennen und lieben lernte, ließ sich 2019 plötzlich scheiden, nachdem es bereits einige Jahre zuvor in der Ehe kriselte.

Doch wegen ihres gemeinsamen Sohnes Alessio versuchen Sarah Engels und Pietro mittlerweile, miteinander auszukommen. Im Netz wendet sich die Sängerin und Schauspielerin nun an ihren Ex. Was sie ihm zu sagen hat, ist ehrlich gemeint.

Sarah Engels: Deutliche Worte an ihren Ex-Mann Pietro Lombardi

Pietro Lombardi ist derzeit richtig happy. Der ehemalige DSDS-Juror hat am Freitag den neuen Song „Vorbei“ rausgebracht. Und schon vor dem Release Day streamten seine Fans diesen fleißig bei Spotify. Am Tag der Veröffentlichung selbst hatte der Song mittags schon fast 400.000 Streams.

Das ist Sarah Engels:

Sie wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

2011 wurde sie zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – die beiden haben einen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist sie mit Fußballer Julian Büscher verheiratet

Am 2. Dezember 2021 erblickte ihre Tochter Solea Liana das Licht der Welt

„Ich bin sprachlos“, sagte der 29-Jährige in seiner Instagramstory völlig überwältigt. Zahlreiche Fans und Freunde unterstützten den Wahl-Kölner im Netz.

Sarah Engels freut sich für Pietro Lombardi. Foto: IMAGO / Eventpress

Und hier kommt Sarah Engels ins Spiel.

Sarah Engels stolz auf ihren Ex Pietro

Denn auch sie zeigte auf Instagram nun Engagement und machte Werbung für Pietros Song „Vorbei“. Dazu schrieb sie: „Haben schon einen richtigen Ohrwurm – Happy Release Day“.

Dass so viele Menschen Anteil daran nehmen – inklusive seine Ex Sarah –, macht Pietro Lombardi überglücklich: „Gemeinsam können wir Großes schaffen. Bin so stolz auf euch.“

