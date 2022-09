Sarah Engels: Bittere Nachrichten für Ehemann Julian – ist seine Karriere jetzt vorbei?

Sarah Engels und ihr Mann Julian gehen aktuell durch eine schwierige Zeit. Trotz ihres Familienglücks mit ihrer gemeinsamen Tochter Solea und Sarahs Sohn Alessio kommt insbesondere auf Julian Engels eine schwere Zeit zu.

Auf Instagram veröffentlicht der Ehemann von Sarah Engels jetzt die Hiobsbotschaft. Daran könnte seine Karriere als Fußballer regelrecht scheitern.

Sarah Engels: Ehemann Julian verletzt sich schwer

Es ist wie verflixt. Nach zwei Jahren Verletzungspause stand Julian Engels für seine Mannschaft TuS Haltern endlich wieder auf dem Platz. Der 29-Jährige musste lange Zeit wegen einer Kreuzbandverletzung pausieren.

Doch kaum auf dem Spielfeld folgt die nächste Hiobsbotschaft für den Fußballer. Wie er auf Instagram verkündet, hat er sich eine weitere Verletzung zugezogen. Er schreibt: „Es hätte so schön sein können, nach über zwei Jahren stand ich am Wochenende das erste mal nach meiner Kreuzband Verletzung wieder auf dem Platz und es hat echt richtig Spaß gemacht. Doch jetzt steht die nächste OP bevor – mein Innenmeniskus ist abgerissen. Wieder ein paar Monate Reha, Physio, Bein hochlegen. Katastrophe.“

Das ist Sarah Engels:

Sie wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Die Sängerin wurde im Jahr 2011 als Zweitplatzierte bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) berühmt

Von 2013 bis 2019 war sie mit dem DSDS-Gewinner Pietro Lombardi verheiratet – sie haben einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist sie mit dem Fußballer Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Nachnamen Engels an

Am 2. Dezember 2021 wurde ihre Tochter Solea Liana geboren

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Julian Engels verletzt sich erneut beim Fußball.

Sarah Engels mit emotionalen Worten für ihren Julian

Dass sie gemeinsam so einiges durchstehen können, haben sie schon oft unter Beweis gestellt. Und so ist die Sängerin auch jetzt an der Seite ihres Ehemannes. Mit diesem süßen Worten, versucht sie Julian zu stärken: „Mein starker Schatz, Kopf hoch und weiter gehts! Das hab ich von dir gelernt. Auch das schaffen wir zusammen. Bin immer an deiner Seite.“

Wie lange Julian jetzt außer Gefecht gesetzt ist, bleibt abzuwarten. Die Heilung wird durchschnittlich auf sechs bis zwölf Wochen geschätzt. Bleibt nur zu hoffen, dass er sich schnell davon erholen wird und nicht seine ganze Karriere in Gefahr ist.

Mehr News zu Sarah Engels:

Sarah Engels: Sexy Video geht nach hinten los – Fans sind entsetzt „Ordinär und billig“

Sarah Engels: Seitenhieb gegen Pietro? Diese Aussage sitzt

Pietro Lombardi tritt gegen Sarah Engels nach – „Macht man einfach nicht“

Neulich stritt sich Sarah Engels öffentlich mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi. Was da los war, liest du hier.