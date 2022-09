Sarah Engels: Sexy Video geht nach hinten los – Fans sind entsetzt „Ordinär und billig“

Also SO haben wir Sarah Engels mit Sicherheit noch nie gesehen. Aktuell überrascht sie ihre Fans mit ziemlich sexy Bildern auf Instagram. Die zweifache Mama zeigt sich in einem Lack-und-Leder-Look und sorgt damit für heftige Diskussionen unter den Fans.

Doch jetzt haut sie nach den Bildern auch noch ein Video raus. Dort schaut Sarah Engels lasziv in die Kamera und räkelt sich in ihrem Lack-Body. Ein durchaus ungewohnter Anblick der Sängerin. Für einige Fans so ungewohnt, dass sie entsetzt sind.

Sarah Engels: Aufreizendes Video spaltet das Netz

Während einige die Sängerin für dieses mutige Video feiern, sind andere schockiert über so viel nackte Haut. Unter dem Instagrambeitrag findet man alles an Kommentaren: Von Flammen-Emojis, gönnenden Komplimenten und Herzen bis hin zu bösen Anschuldigungen, Verständnislosigkeit und harten Worten. Diese Seite der Influencerin in enger Ledercorsage und schwarzen Overknee-Stiefeln polarisiert.

Das ist Sarah Engels:

Sie wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Die Sängerin wurde im Jahr 2011 als Zweitplatzierte bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) berühmt

Von 2013 bis 2019 war sie mit dem DSDS-Gewinner Pietro Lombardi verheiratet – sie haben einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist sie mit dem Fußballer Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Nachnamen Engels an

Am 2. Dezember 2021 wurde ihre Tochter Solea Liana geboren

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Sarah Engels spaltet mit diesem Video das Netz.

Sarah Engels: Ihre Fans sind schockiert

Zugegeben: Uns blieb auch kurz der Atem weg bei diesen Aufnahmen der zweifachen Mama. Doch viele Fans kommen über dieses Video einfach nicht hinweg und lassen ihrem Unverständnis darüber in den Kommentaren freien Lauf:

„Das Outfit ist nicht meins, sie ist verheiratet. Das ist mir da zu viel Sexappeal.“

„Ziemlich billig, aber wenn es Geld dafür gibt, muss man es machen.“

„Gefällt mir überhaupt nicht. Sieht ordinär und billig aus! Ich glaube die Frau hat zwei Gesichter!“

„Wenn sie’s nötig hat…“

„Einfach nur peinlich.“

„Das will wirklich keiner sehen.“

„Sich als Zweifach-Mutter so zu zeigen, hast du mal an Alessio gedacht?“

Doch nicht alle Fans der 29-Jährigen beurteilen dieses Video so negativ. Viele machen ihr Komplimente für ihre Figur und ihren Mut sich so zu zeigen. Und auch wir finden, dass sie sich auf jeden Fall so blicken lassen kann.

Mehr News zu Sarah Engels:

Sarah Engels: Seitenhieb gegen Pietro? Diese Aussage sitzt

Sarah Engels: Heftiger Zoff mit Pietro Lombardi – „Hör auf zu hetzen“

Sarah Engels: Ausflug wird zum Höllentrip – „Eine Katastrophe!“

Aktuell streitet sich Sarah Engels in aller Öffentlichkeit mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi. Dann meldet sich Pietros Freundin Laura Maria zu Wort. Hier liest du, wie sich zu dem Zoff äußert.