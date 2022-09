Pietro Lombardi: Nach Zoff mit Sarah bricht Laura ihr Schweigen – „Negative Stimmung“

Es sind aufregende Zeiten in der Patchwork-Familie von Pietro Lombardi und Sarah Engels. Nachdem beide DSDS-Stars und Ex-Ehepartner mittlerweile in neuen Beziehungen sind, wird die Familie auf beiden Seiten immer größer.

So wird Pietro Lombardi bald zum zweiten Mal Vater, On-Off-Freundin Laura Maria Rypa erwartet ihr erstes Kind – einen Jungen. Doch am Rande der Verkündung gab es öffentlichen Zoff mit Sarah Engels. Nun hat Laura ein Machtwort gesprochen.

Pietro Lombardi: Zoff mit Ex Sarah Engels wegen Sohn Alessio

Das Wochenende stand für Pietro Lombardi unter einem besonderen Thema. Am Samstag (17. September) feierte er mit seiner schwangeren Laura eine Gender-Reveal-Party, gab das Geschlecht seines zweiten Kindes bekannt. Auf die Party folgte ein offizielles Foto – gemeinsam mit Pietros Erstgeborenen Alessio Lombardi-Engels posieren die werdenden Eltern auf Instagram.

Pietro Lombardi wird erneut Vater – doch um Alessio gibt es Zoff. Foto: IMAGO / Panama Pictures

Neben der Innigkeit der Drei fällt dabei auch die Frisur des 7-Jährigen auf – er trägt offenbar einen wasserstoff-blonden Irokesen-Schnitt. Mama Sarah Engels zeigte sich darüber überrascht, in den Kommentaren entbrannte ein Streit über den Look, wie du hier lesen kannst.

Pietro Lombardi: Laura bricht nach Baby-Party ihr Schweigen

Während sich Influencerin Laura aus dem Streit in der Kommentarspalte heraus hielt, äußerte sie sich am Sonntagabend noch in ihrer Story.

„Eine Bitte an jeden Einzelnen da draußen … unser Verkündungsbild ist nicht dafür da, um negative Stimmung zu erzeugen. Bitte schaut, dass ihr jedem Menschen gegenüber respektvoll seid … denn man sollte sich so verhalten, wie man selbst auch behandelt werden möchte“, appelliert die Schwangere. Ob sie sich damit auf Sarah Engels bezieht, oder eher auf die sogenannten Hater, die gerne auf Instagram ihr Unwesen treiben und sowohl gegen Laura, als auch gegen Sarah schießen?

Mehr zu Pietro Lombardi und Sarah Engels:

Der Streit zwischen Sarah Engels und Pietro Lombardi ist jedenfalls mittlerweile aus den Kommentaren gelöscht.