Pietro Lombardi tritt gegen Sarah Engels nach – „Macht man einfach nicht“

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten – und genau das machen die Ex-Eheleute Pietro Lombardi und Sarah Engels seit Tagen. Nachdem die beiden DSDS-Stars bisher eher durch harmonischen Patchwork-Lifestyle aufgefallen sind, fliegen nun die Fetzen. Auslöser ist Alessios neue Frisur, die offenbar auf die Kappe von Pietro Lombardi geht – und obwohl der eigentlich Frieden möchte, kann er sich eine erneute Spitze nicht verkneifen.

Pietro Lombardi verteidigt sich im Frisuren-Streit

Es war eigentlich ein Grund zur Freude: Am Sonntag (18. September) verkündeten Pietro Lombardi und Freundin Laura das Geschlecht ihres ersten gemeinsamen Babys. Auch Alessio, der aus der Ehe mit Sarah Engels stammt, spielte bei der Verkündung eine Rolle, zeigte sich auf dem dazugehörigen Foto mit wildem und blondierten Irokesen-Schnitt. Das fand Mama Sarah Engels gar nicht witzig und stellte ihren Ex-Mann in den Kommentaren zur Rede – dabei war laut Pietro Lombardi alles abgesprochen.

Pietro Lombardi und Sarah Engels streiten wegen Sohn Alessio. Foto: imago

„Es geht hier um Haare, nicht um etwas Lebenswichtiges. Eines kann ich sagen: Ich würde niemals hinter ihrem Rücken irgendetwas tun. Sarah weiß, wenn ich ihm die Haare schneide – seit sieben Jahren“, erklärt sich der 30-Jährige gegenüber „Bild“.

Er betont, dass er keine Hetzjagd gegen die Kölnerin starten will, die mittlerweile selbst erneut Mutter der kleinen Solea geworden ist. „Sie kennt die Wahrheit rund um die ganze Haar-Geschichte. Was die Leute denken oder was sie erzählt, wie schockiert sie ja ist, dass sie angeblich nichts wusste…das lass‘ ich jetzt mal so stehen.“

Pietro Lombardi deutlich: „Keine Ahnung, was sie damit bezwecken wollte“

Grundsätzlich habe jeder seine Meinung, erklärt Pietro Lombardi weiter, aber: „Ich finde einfach, dass unter so einem schönen Bild eine Diskussion über Haare aber nicht wichtig ist, keine Ahnung, was sie damit bezwecken wollte. Ich weiß auch nicht, ob so etwas passend ist.“

Im Gegensatz zu seiner Ex habe der „Cinderella“-Interpret Sarah zur Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft, zu der sie ebenfalls Familienfotos mit Alessio veröffentlichte, lediglich gratuliert und alles Gute gewünscht: „Ich hätte nie ein Wort zu Alessios Frisur verloren. Das passt nicht und das macht man auch einfach nicht.“

Tatsächlich haben Sarah und er ohnehin vor dem Instagram-Post bereits über Alessios Haare geschrieben, wobei die 29-Jährige schon klar machte, „dass sie die neue Frisur nicht gut findet“. Daraufhin habe Pietro angeboten, die Haare des Siebenjährigen beim nächsten Mal anders zu stylen.

„Da gab es keinen Streit. Daher finde ich den Vorwurf nicht fair, dass ich etwas hinter ihrem Rücken gemacht habe. Wir haben ja auch inzwischen geschrieben. Der Streit war einfach nur sinnlos. Von meiner Seite gibt es auf alle Fälle keinen Zoff“, macht Pietro Lombardi schließlich „Bild“ gegenüber klar. Abgesehen davon gilt wohl weiterhin: Hauptsache Alessio geht es gut!