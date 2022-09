Sarah Engels: Ausflug wird zum Höllentrip – „Eine Katastrophe!“

Eigentlich soll es für Sarah Engels und ihre Familie für einen Kurztrip nach Hamburg gehen. Doch bevor die Reise überhaupt losgeht, jagt eine Hiobsbotschaft die nächste.

Sarah Engels, ihr Mann Julian Engels und die gemeinsame Tochter Solea fahren zum Flughafen Köln/Bonn und wollen von dort aus nach Hamburg. Plötzlich erreicht sie eine fatale Nachricht und es kommt alles ganz anders.

Sarah Engels: Flug eine Stunde vor Start gestrichen

Die Familie ist bereits am Flughafen in Köln, als ihnen gesagt wird, dass ihr Flug gestrichen wurde. Wie ärgerlich! In ihrer Instagramstory berichtet die Sängerin von diesen Schrecksekunden: „Wir kommen gerade vom Köln/Bonn Flughafen. Eine Katastrophe! Was da los ist, ist nicht mehr normal! Unser Flug wurde annulliert, ne Stunde vorher ungefähr. Wir waren schon am Flughafen. War auch ganz geil“.

Und jetzt? Rasch entscheiden sich die beiden für eine Alternative. Jetzt geht für sie mit dem Auto in die Hansestadt. Ungefähr fünf Stunden haben sie vor sich. Eigentlich.

Das ist Sarah Engels:

Sie wurde am 15. Oktober 1992 in Köln geboren

Sarah Engels wurde im Jahr 2011 als Zweitplatzierte bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) berühmt

Von 2013 bis 2019 war sie mit dem DSDS-Gewinner Pietro Lombardi verheiratet – sie haben einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Seit dem 30. Mai 2021 ist Sarah mit dem Fußballer Julian Büscher verheiratet – das Paar nahm den Nachnamen Engels an

Am 2. Dezember 2021 wurde ihre Tochter Solea Liana geboren

Sarah Engels erlebt einen richtigen Horrotrip mit ihrer Familie. (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Sarah Engels: Fahrt nach Hamburg dauert schlappe zehn Stunden

Von wegen mal eben nach Hamburg fahren. Insgesamt zehn Stunden (!) braucht die Familie, bis sie in der Hansestadt ankommen. Grund dafür: Überall ist Stau auf den Autobahnen. Um 22 Uhr am Freitagabend (16.09) meldet sich Sarah Engels entnervt bei ihren Fans. Von wo? Natürlich. Aus dem Auto: „Leute, was ein Tag. Wir sind seit 14 Uhr unterwegs. Und wir kommen kein Stück voran. Immer noch zwei Stunden bis nach Hamburg“.

Um halb zwei liegen dann alle im Bett. Samstagmorgen meldet sich die Sängerin dann nochmal, aber dieses Mal mit besserer Laune: „Was ein Ritt gestern! Ich habe noch nie zehn Stunden gebraucht, um nach Hamburg zu kommen. Es war wirklich ein Rekord!“.

