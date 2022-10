Sarah Engels: Restaurant-Besuch endet fast mit Rausschmiss

Urlaubs-Drama bei Sarah Engels!

Ja, auch Promis bekommen nicht immer und überall auf der Welt einen Promi-Bonus. Das musste Sarah Engels auf Teneriffa (Spanien) gleich zweifach erleben.

Sarah Engels: Ihr Urlaub begann nervenaufreibend

Eigentlich wollte die Musikerin zusammen mit Mann Julian und ihrer Familie eine schöne Zeit auf der spanischen Insel verbringen. Doch der Urlaub begann schon mit einem Desaster.

Das ist Sarah Engels:

Bekannt wurde sie als Zweitplatzierte der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“

Von 2013 bis 2019 war Sarah mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet – das Ex-Paar hat einen gemeinsamen Sohn namens Alessio

Ihre Hochzeit mit Fußballer Julian Büscher fand am 30. Mai 2021 statt – das Paar nahm den Namen Engels an

Am 2. Dezember 2021 kam ihre Tochter Solea Liana auf die Welt

Denn plötzlich waren die Koffer von Sarah Engels und ihrer Familie unauffindbar! Die Truppe stand also auf Teneriffa ohne Klamotten, Hygieneartikel und Co. da. Urlaubs-Fail Nummer eins für das Ehepaar und seinen Anhang.

Sarah Engels erlebte keinen schönen Start in ihren Urlaub (Archivfoto). Foto: IMAGO / Future Image

Sarah Engels erlebt Koffer-Fail und Restaurant-Desaster

Doch es kam noch dicker: Nicht nur, dass die Koffer auch noch einen Tag später weiterhin wie vom Erdboden verschluckt blieben. Dann gab es auch noch Stress in einem Restaurant, wie die 29-Jährige ihren Followern in ihrer Instagram-Story mitteilte.

Dort flog die Urlaubs-Truppe nämlich beinah raus! „Wurden gestern wegen unserer Schuhe fast aus dem Restaurant geschmissen und fanden es wirklich schade, dass nicht jeder Gast so akzeptiert wird, wie er ist“, hieß es in ihrer Story.

Au backe, in diesem Urlaub scheint wirklichen alles schief zu laufen. Bleibt für die Ex von Pietro Lombardi nur zu hoffen, dass die Koffer bald wieder auftauchen – damit auch wieder die passenden Schuhe für den nächsten Restaurantbesuch am Start sind.