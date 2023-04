RTL: Zuschauer lästern über neue Show – „Ein Verkehrsunfall“

Wir erinnern uns: Vor ziemlich genau zehn Jahren endete eine der erfolgreichsten Koch-Shows im deutschen Fernsehen. Mit „Rach, der Restauranttester“ gelang RTL eine großartige Adaption des britischen „Ramsay’s Kitchen Nightmares“. Christian Rach überzeugte mit seiner ruhigen, überlegten Art, schaffte es so immer wieder, Restaurants einen neuen Anstrich zu geben.

Mit „Raue, der Restaurantretter“ versucht RTL nun, ein ähnliches Format zu etablieren. Mit kleinen Abweichungen zwar, jedoch mit schwer zu übersehenden Ähnlichkeiten. Und das nicht nur wegen des Titels.

Kritik an neuer RTL-Show

Auch mit Tim Raue steht eine absolute Koryphäe am Herd im Mittelpunkt des Geschehens. Ein Sternekoch mit extrem viel Erfahrung. Doch Raue kommt nicht allein. Seine Frau Katharina Raue ist Marketing- und Interieur-Spezialistin, sie soll sich um das Design der Restaurants kümmern, während Tim das Kulinarische übernimmt.

Doch so ganz will das bei den Zuschauern noch nicht ankommen. So gerät vor allem Katharina Raue ins Visier der Kritiker. Zugegeben: Raues Ehefrau ist sehr von sich überzeugt, lässt in der ersten Folge nur wenig Einfluss der Restaurantbetreiber zu. Ein Punkt, der auch auf Twitter angesprochen wurde.

Frau Raue fällt bei den RTL-Zuschauern durch

„Frau Raue ist so unangenehm und hat weder Empathie noch Ahnung“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin. Und eine weitere ergänzt: „Find es nicht schlecht, aber die Umgestaltung von und mit Frau Raue nimmt mich noch nicht so mit. Sie ist von ihrer Art und Geschmack arg gewöhnungsbedürftig.“

Während ein dritter RTL-Zuschauer schreibt: „Ausbaufähig. Frau Raue kann eingespart werden. An Rach kommt es nicht (noch) ran.“

Knallhart reagierte auch dieser Twitter-User: „Etwas langweilig (ziemlich ausgelutschtes Format). Raue fehlt schon der Entertainmentfaktor eines Rach. Seine Frau bitte austauschen. Das Design ist ein Verkehrsunfall.“ Bleibt also abzuwarten, ob sich die Wogen bis zur nächsten Sendung glätten. Weiter geht es am Dienstag (18. April 2023) um 20.15 Uhr bei RTL.