RTL holt Kultshow zurück: Mit EINER gewichtigen Änderung

Diese Show begeisterte Anfang der 2000er Jahre Millionen von Zuschauern. Mit „Rach – Der Restauranttester“ hatte RTL ein Format erfunden, dass es bis dato in dieser Form in Deutschland noch nicht gegeben hatte.

Starkoch Christian Rach reiste durch die Republik, half Restaurants, die am Abgrund standen. Die Pilotfolge wurde bereits am 11. September 2005 ausgestrahlt, die Show lief mit Unterbrechungen bis 2017. Und nun holt RTL das Format zurück. Allerdings mit einer gewichtigen Änderung.

RTL macht Tim Raue zum Restaurantretter

So wird Christian Rach nicht mehr mit an Bord sein. Die Rolle des Starkochs aus St. Ingbert wird nun Tim Raue übernehmen. Die Sendung an sich, soll aber vom Ablauf her ähnlich bleiben, wie man der Pressemitteilung entnehmen kann, die RTL am Donnerstagvormittag verschickte. Zudem wurde der Name der Sendung von „Restauranttester“ auf „Restaurantretter“ geändert.

Das ist Tim Raue:

Tim Raue wurde am 31. März 1974 in Berlin geboren. Seit 2015 ist Raue regelmäßig in TV-Shows zu sehen. Der Berliner ist häufiger Gast bei „Kitchen Impossible“, nahm an der RTL-Quizshow „Wer wird Millionär?“ teil und ist Coach bei „The Taste“. „Raue – Der Restaurantretter wird sein neuestes TV-Projekt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Darin heißt es: „Durch klare Fehlerbenennung, Marketing-Konzepte und Hilfe zur Selbsthilfe möchte Tim Raue Gastronominnen und Gastronomen Mut machen und die Passion in ihnen neu erwecken. Unterstützung bekommt er dabei von seiner Frau und Geschäftspartnerin Katharina Raue, einer ausgewiesenen Marketing-Spezialistin mit exzellentem Blick für Trends in der Gastronomie.“

Mehr Nachrichten:

„Raue – Der Restaurantretter“ startet bereits ab dem 11. April 2023 bei RTL. Der Sender kündigte drei Folgen an, die dienstags jeweils um 20.15 Uhr laufen sollen. In den drei Folgen besucht Raue unter anderem Restaurants in Vallendar und Saarbrücken. Zudem soll Tim Raue einem Berliner Restaurant helfen, das seit Jahren um einen Michelin-Stern kämpft.