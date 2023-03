RTL streicht „Raue – der Restaurantretter“-Folge: Rätsel um DIESE Episode

Star-Koch Tim Raue will helfen: Ab dem 11. April sollen bei RTL wieder Restaurants gerettet werden. Dann startet „Raue –der Restaurantretter“. Die zunächst drei Folgen werden immer dienstags um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Doch noch vor dem Start wurde eine Episode plötzlich gestrichen! Was hat es damit auf sich?

Aus Rach wird Raue: Schon bald greift Tim Raue den Gastronomen des Landes unter die Arme. Zuvor war das die Aufgabe von Christian Rach. In „Rach – Der Restauranttester“ nahm der 65-Jährige regelmäßig Gastro-Betriebe für RTL unter die Lupe.

RTL gibt keine Gründe für Episoden-Streichung an

Ab April ist das also die Aufgabe von Tim Raue. Drei Folgen sind zunächst geplant gewesen. Allerdings wird es bei der Folge am Dienstag, 25. April (20.15 Uhr), eine Änderung geben. Das gab RTL in einer Pressemitteilung bekannt. Die Episode „Stadiongaststätte“ in Hülben ist demnach die letzte. Die Folge „To Steki“ in Saarbrücken entfällt.

Die Folge sei zwar abgedreht, wird aber bei den ersten drei Folgen, die RTL zunächst zeigt, nicht dabei sein. Man habe aber noch mehrere Folgen in petto, die zu einem späteren (noch nicht veröffentlichten) Zeitpunkt kommen sollen. Da wäre die besagte Folge dann dabei, heißt es auf Nachfrage unserer Redaktion bei RTL. Warum die Episode allerdings gestrichen, beziehungsweise nach hinten verlegt wird, teilte der Sender hingegen nicht mit.

RTL ändert Konzept etwas ab

In der „Restaurantretter“ tritt Tim Raue nicht alleine, sondern im Team an, wie „DWDL“ kürzlich berichtete. Unter anderem mit seiner Frau und Geschäftspartnerin Katharina Raue, die vor allem im Bereich Marketing viel Wissen mitbringt. Doch in der Sendung geht es diesmal nicht nur um Restaurants, die vor dem Existenz-Aus stehen, sondern auch um welche, die seit Jahren um einen Michelin-Stern kämpfen.