RTL-Star Lola Weippert macht ernst: „Ich werde jetzt Instagram löschen“

Normalerweise sind es die Fans von RTL-Star Lola Weippert gewohnt, täglich neuen Content auf Social Media zu bekommen. Doch damit wird nun Schluss sein! Die Moderatorin hat ihren Rückzug von Instagram verkündet.

Lola Weipperts Berufs- und Privatleben ist für ihre Fans oftmals wie ein offenes Buch. Die RTL-Moderatorin versucht authentische und private Einblicke in ihrem Leben zu geben. Aber in den vergangenen Wochen und Monaten ist viel passiert und jetzt wird es offenbar Zeit für eine Auszeit.

RTL-Star Lola Weippert verabschiedet sich von Instagram

„Ich werde jetzt Instagram löschen“, verkündete die Blondine am Donnerstag (23. März). In einem Video posiert die 26-Jährige nochmal in sexy Bikini und teilt ihren Followern in wenigen Sätzen ihre Beweggründe mit. „Ich möchte mich auf die kommende Reise so tiefgehend wie nur möglich einlassen. Deswegen ist es für mich sehr wichtig, dass ich komplett abschalten kann und dass ich an nichts denken muss.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Drei Wochen lang werde sie nun nicht mehr arbeiten und so lange werden die Fans wohl auf Instagram auch nichts mehr von ihr zu sehen und hören bekommen. In der Vergangenheit folgte ein Job nach dem anderen. In ihrer Wohnung in Berlin war die „Temptation Island“ und „Skate Fever“-Moderatorin nur selten. Zu dem beruflichen Stress, kam noch ein Schicksalsschlag. Lola Weippert wurde Anfang des Jahres auf einer Reise durch Südafrika Opfer eines Raubüberfalls.

Noch mehr News:

Doch all das soll nicht der Grund für die Social-Media-Pause sein. Lola Weippert will sich ganz auf ihre Yoga-Ausbildung konzentrieren. In ihrer Instagram-Story gehörte es zur Morgenroutine eine Yoga-Einheit zu machen. Nun sollen auch andere Menschen von der Erfahrung der TV-Schönheit profitieren. „Bevor es jemand falsch versteht: Ich lösche die App, ich bin nicht für immer weg“, stellt der RTL-Star in den Kommentaren nochmal klar. Der Account bleibt also nach wie vor bestehen, Lola Weippert nutzt die App nur für die nächsten drei Wochen nicht mehr.