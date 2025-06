„Dschungelcamp“-Star lässt Vergangenheit Revue passieren – „Bin durch Stürme gegangen“

Lilly Becker feierte am Mittwoch (25. Juni) nicht nur ihren 49. Geburtstag – sie machte daraus ein beeindruckendes Statement. Auf Instagram setzte die „Dschungelcamp„-Siegerin ein kraftvolles Zeichen: “This is 49“ [dt.: Das ist 49] – und präsentierte sich dabei selbstbewusst, stark und voller Lebensfreude.

Im Clip zeigt sie sich in Bikini-Looks, mit einem eleganten Hüftschwung und hohen Schuhen. Sie feiert ihre innere Stärke, blickt auf schwere Zeiten zurück und verschont sich dabei nicht mit ehrlichen Worten.

„Dschungelcamp“-Star Lilly Becker lässt die Jahre Revue passieren

Anlässlich ihres Geburtstags veröffentlicht „Dschungelcamp“-Bekanntheit Lilly Becker einen Videozusammenschnitt auf Instagram. dazu schreibt sie: „49! Nicht nur eine Zahl – ein Meilenstein. Jede Narbe, jede Träne, jeder Rückschlag… hat mich hierher gebracht. Ich bin durch Stürme gegangen. Habe Herzschmerz erlebt. Habe mich verloren. Mich selbst gefunden. Bin zusammengebrochen. Bin wieder aufgestanden – wieder und wieder. Ich habe stille Kämpfe ausgefochten, unausgesprochene überlebt und weitergemacht, obwohl ich nicht wusste, wie ich es anstellen sollte. Aber ich habe nie aufgegeben.“

Anschließend fährt sie fort: „Und heute… bin ich stolz. Stolz auf die Frau, die ich geworden bin. Stolz auf die Stärke in meiner Sanftheit. Stolz auf das Feuer in meinem Geist. Stolz auf das Leben, das ich mir neu aufgebaut habe – mit meinen eigenen Händen. An alle Frauen, die dies sehen: Seid stolz auf euch. Ehrt eure Reise. Ihr seid nicht im Rückstand – ihr seid im Werden. Du bist nicht gebrochen – du bist auf dem Weg. Ihr seid nicht zu spät – ihr seid pünktlich. Auf die 49. Auf das nie Aufgeben. Auf uns – die Frauen, die immer wieder auftauchen.“

Die Fans sind hellauf begeistert

Unter ihrem Instagram-Beitrag erreichen die ehemalige „Dschungelcamp“-Teilnehmerin zahlreiche Glückwünsche und Komplimente – sowohl von Fans als auch von prominenten Kollegen. Diese zeigen: für viele ist Lilly Becker Vorbild und Powerfrau zugleich:

„Happy Birthday liebe Lilly! Genieße diese wunderbaren Jahre. Sie sind so wertvoll, weil man ganz bei sich angekommen ist und weiß, wer man ist und was einem gut tut!“

„Alles Gute und Gesundheit! In Top-Form mit 49!“

„Schöne Worte – schöne Frau! Alles Gute zum Geburtstag, liebe Lilly!“

„Du siehst bezaubernd aus! Cheers to 49!“

„Du lässt 49 wie die neuen 29 aussehen! Schön in jeder Hinsicht, innen und außen!“

Lilly Becker macht deutlich: 49 ist kein Alter für Selbstzweifel – sondern ein Höhepunkt einer starken Reise. Mit Hüftschwung, hohen Schuhen und einem klaren Statement zeigt sie, dass jeder das Recht hat, seine Geschichte neu zu schreiben. Ein inspirierendes Signal – vor allem für Frauen, die glauben, der Zug könnte abgefahren sein.