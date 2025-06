Unwetter-Drama beim Hurricane: Festival musste evakuiert werden

Nach der Sonne kam das Unwetter. Zweieinhalb Tage lang tanzten die Besucherinnen und Besucher des diesjährigen Hurricane-Festivals durch den mittlerweile legendär gewordenen Festivalstaub. Es war heiß, die Klamotten klebten am Körper, die Sonne schien. Bestes Festivalwetter.

Doch das sollte sich am Sonntagabend – kurz vor Toreschluss quasi – noch einmal ändern. Gegen 20.30 Uhr wurde es zu gefährlich, mithilfe von Durchsagen riefen die Veranstalter die Fans auf, das Gelände zu verlassen.

Hurricane-Festival wegen Unwetter unterbrochen

In weiß auf rot prangte auf den Bühnen die Aufforderung, sich Schutz zu suchen. „Unterbrechung des Festivals. Liebe Festival-Crew, das Festival ist jetzt unterbrochen wegen eines aufziehenden Unwetters. Geht jetzt bitte in euer Auto. Denkt dran, am sichersten seid ihr im Auto. Wenn noch Platz für andere Personen in eurem Auto ist, schaltet bitte eure Warnblinkanlage ein. Danke für eure Unterstützung“, hieß es da.

++ Hurricane 2025: Nur kurz nach Anreise wird es sichtbar – „Einfach asi sein?“ ++

Wie die „Kreiszeitung“ berichtet, seien die Fans in Scharen von den Bühnen weggeströmt, hätten in ihren Autos, später sogar in Zügen oder dem Tunnel des Bahnhofes Scheeßel Unterschlupf gefunden. Einige reisten gar schon ab, sie die „Kreiszeitung“.

++ Hurricane 2025: Fans werden schnell hellhörig – „Unsere größte Sorge aktuell“ ++

Doch damit war die Sache noch nicht beendet. Das Gewitter zog weiter. Und die Show konnte damit auch weitergehen. Via Instagram teilten die Hurricane-Verantwortlichen mit: „Das Festival kann weitergehen! Die Gefährdung durch das Unwetter ist vorbei.“

SDP und Green Day dürfen noch spielen

Und so konnte die Show von SDP fortgesetzt und sogar das Headliner-Konzert von Green Day gespielt werden. Für SDP ein absoluter Glücksfall, für den sich die Band später noch artig via Instagram bedankte: „DANKE Hurricane-Festival … was war das bitte?! Erst Show-Unterbrechung wegen Unwetter und dann dieser brutale Abriss. Ihr seid genial.“ Und auch die Besucher zeigten ihre Dankbarkeit.

„Dass ihr wirklich SDP und Green Day noch spielen lassen habt… ich bin euch so dankbar. Ich hatte nicht mehr mitgerechnet. Dankeeeeee“, hieß es beispielsweise bei Instagram. Oder: „Danke, dass alle noch spielen durften, war wirklich schön.“