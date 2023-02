RTL-Star Samira Klampfl tritt beim „Turmspringen“ an – ihre Meinung zur Konkurrenz überrascht

Raus aus dem Dschungel, rein ins Wasser – Jolina Mennen hat nach ihrer Ankunft in Deutschland einen straffen Zeitplan, dem sie folgen muss. Die Viertplatzierte tritt im Februar beim „RTL Turmspringen“ an. Und während die anderen Kandidaten in den Tagen vor der Show ihre Kräfte mobilisieren konnten, dürfte Jolina erstmal mit Jetlag zu kämpfen haben.

Eine, die im Wettkampf um den besten Sprung gegen sie antritt, ist Samira Klampfl. Die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin meldet sich aus der Babypause zurück und will an der Seite von Partner Serkan Yavuz die Herausforderung „RTL Turmspringen“ wagen. Wie viele der anderen Teilnehmenden wird sie erst eine Woche vor der Show anfangen zu üben.

Damit dürfte eigentlich Chancengleichheit bestehen – im exklusiven Interview mit dieser Redaktion machte Samira Klampfl jetzt allerdings eine überraschende Bemerkung zum Thema Siegeschance und auch zu Jolina, die es beim letzten Mal aufs Treppchen schaffte.

RTL-Star Samira Klampfl – so schätzt sie Jolina ein

2022 sorgte Jolina Mennen für eine große Überraschung, als sie als Nachrückerin auftauchte und am Ende auf Platz zwei landete. Damit hat sie gezeigt, dass wohl nichts unmöglich ist. Ein Jahr später gilt sie mit dieser Vergangenheit als große Konkurrenz.

Samira zumindest hat ordentlich Respekt und sagt: „Was ich bis jetzt von ihr gesehen habe, finde ich super. Ich finde, sie ist wirklich stark. Mental stark, was ich vom Dschungel gehört habe und auch körperlich stark, was ich letztes Jahr beim Turmspringen gesehen habe.“ Dass die beiden demnächst am Set aufeinander treffen werden, kommentiert Samira mit den Worten: „Ich freue mich auf jeden Fall, sie kennenzulernen.“

„RTL Turmspringen“: Samira Klampfl glaubt nicht an Sieg

Neben Jolina sind unter anderem auch diese Promis mit dabei: Fabian Hambüchen, Calvin Kleinen, René Casselly oder Timur Ülker. Mit der Aussicht schon bald den großen Sprung ins Wasser zu wagen, zeigt sich Samira jetzt allerdings bescheiden und sagt: „Ich gehe eher mit einem Abenteuer-Gefühl rein, als dass es für mich ein sportlicher Wettkampf wird.“

Mit Blick auf die anderen Kandidaten rechnet sie sich nur geringe Chancen auf den Sieg aus und sagt: „Ganz ehrlich: Ich habe Spaß an der Sache, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir da so viel Konkurrenz haben, oder ob nicht jeder von vorneherein besser sein wird.“

Ob sie damit recht behält, oder nicht doch noch wie Phönix vom Zehn-Meter-Brett springt, zeigt sich am 10. Februar um 20.15 Uhr bei RTL.