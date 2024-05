Nach Messer-Angriff auf RTL-Star: „Ich habe richtig viel geheult“

Für diesen RTL-Star wurde der Maifeiertag zu einem Albtraum: In den frühen Morgenstunden fand Jolina Mennen, bekannt durch ihre Teilnahme am Dschungelcamp, sich plötzlich in einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einer Bar im Steintorviertel in Bremen wieder.

Die Polizei berichtet in ihrer Pressemitteilung, dass die 31-jährige YouTuberin gegen 7 Uhr morgens Opfer eines Messerangriffs wurde.

RTL-Star hatte Glück im Unglück

Die Ereignisse nahmen eine dramatische Wende, nachdem Mennen ihr Handy auf der Bar-Toilette verloren hatte. Beim Versuch, das Handy wiederzufinden, geriet sie mit einer Gruppe von Männern in Konflikt, die sie des Diebstahls verdächtigte. Die Männer wiesen die Anschuldigungen zurück, doch die Lage eskalierte schnell. Polizeisprecherin Franka Haedke erklärt: „Einer soll sie daraufhin transfeindlich beleidigt und ihr mit einem Messer eine oberflächliche Schnittwunde am Arm zugefügt haben.“

+++ RTL zieht kurz nach „Let’s Dance“ deutliches Urteil +++

Nach dem Vorfall suchte Jolina Mennen auf Instagram den Kontakt zu ihrer Community, um über die Ereignisse und ihre Gefühle zu sprechen: „Mit einem Schnitt am Arm und einem großen Schock bin ich knapp dem Schlimmsten entkommen.“ Doch der Schock sitzt tief bei der YouTuberin. „Ich habe wirklich viel geweint.“

Zwar mag sie ihr Handy zurückbekommen haben, doch holen sie die Erinnerungen an die schreckliche Nacht ein: „Ich fühle mich ein wenig neben mir, weil ich nur versucht habe, meine Mädels und mich zu verteidigen. So eine Situation wünsche ich wirklich niemandem.“

Obwohl die Polizei schnell vor Ort war, konnte der Angreifer nicht gefasst werden. Beschrieben wird der Täter als ein Mann im Alter von etwa 28 bis 34 Jahren mit dunkelbraunem, kurzem Haar. Die Ermittlungen dauern an und umfassen Vorwürfe der gefährlichen Körperverletzung und der verhetzenden Beleidigung.