RTL-„Stern TV“: Patrick Romers Peinlich-Auftritt – „Das hat er gerade live gesagt“

Eine illustre Gästeschar hatte sich RTL-Moderator Dieter Könnes am vergangenen Sonntag (26. März 2023) in seine Sendung „Stern TV am Sonntag“ geladen. Zum Thema „Ist Verhütung Frauensache“ diskutierten nämlich nicht nur TV-Moderator Mola Adebisi, Autorin und Aktivistin Franka Frei, die „Frau TV“-Moderatorin Lisa Ortgies und „Bauer sucht Frau“- und „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer Patrick Romer.

Und vor allem Letzterer machte bei „Stern TV“ keine gute Figur. Eine Pille für den Mann sehe er nämlich „schon kritisch“, so Romer bei RTL. Er wolle nicht, dass man das „Problem der Verhütung an den Mann abwälzt“.

Patrick Romer bei „Stern TV“ auf RTL

Er zwinge ja niemanden dazu, entgegnete Romer, als ihn Lisa Ortgies richtigerweise darauf aufmerksam machte, dass das „Problem der Verhütung“ ja derzeit noch auf die Frau abgewälzt werde. Doch damit nicht genug. Stets mit verschränkten in der Abwehrhaltung sitzend, gab Patrick Romer weiterhin den trotzigen Konterpart.

Vor allem, wenn Franka Frei sprach, verzog der einstige „Bauer sucht Frau“-Star demonstrativ das Gesicht. „Ich kann Frauen absolut nachvollziehen, die kein Bock auf die Pille haben. Aber das Problem ist ja nachher nicht gelöst, wenn man sagt, jetzt muss ich sie nehmen und jetzt soll ich mit den Nebenwirkungen leben. Seh ich auch nicht ein. Aber ich zwinge natürlich auch keinen, die Pille zu nehmen. Meine Ex-Freundin hat sie auch nicht genommen. Wir hatten auch zwei glückliche Jahre. Es gibt auch andere Möglichkeiten“, so der Landwirt.

Verhütungstalk bei RTL

„Aber welche denn?“, harkte Frei nach. Da kam Romer ins Schwanken. „Ähm, jeder der in der sechsten Klasse in Biologie aufgepasst hat, der weiß ja wann fruchtbare Tage sind und wann nicht. Und dann muss man vielleicht auch mal Verzicht üben. Wir müssen ja nicht wie die Karnickel“, grinst der TV-Star.

Er wolle einfach beim Sex „den Kopf einschalten“ und könne beim Sex „ja auch kontrollieren“, was er mache, erklärte Romer weiter und geriet mit seinen Aussagen immer mehr ins Abseits. „Kondom oder einfach rechnen“, schickte der Landwirt nochmals hinterher. Da reichte es Lisa Ortgies. „Raus damit, das ist immer so um den heißen Brei die ganze Zeit“, stellte sie Romer zu Rede. „Coitus interruptus ist natürlich ne Möglichkeit“, entgegnete Romer. Das sei schon seit den 60er-Jahren out, grinste die „Frau TV“-Moderatorin.

Mehr Nachrichten:

Als es dann jedoch um „Andro Switch Ring“ ging, ließ sich Patrick Romer doch noch hinreißen, mitzumachen. Dieser diene dazu, die Hoden näher an den Körper zu führen und die Spermienfunktion durch Wärme einzuschränken. Er würde das „mal probieren“, sagte der 27-Jährige. Eine Überraschung auch für Franka Frei. „Wirklich? Aber da komme ich auf dich zurück. Das hat er gerade live gesagt“, jubelt die Aktivistin. Hormone nehme er aber nicht. „Ich will keinen Schrumpf…“, grinste er und brach dann ab. Besser ist das wohl.