„Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel platzt der Kragen – „Also ehrlich“

„Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel kennt sich mit der Liebe auf dem Land aus: Schließlich hat sie beim RTL-Kuppelformat selbst ihren Uwe gefunden.

Doch beim aktuellen Wiedersehen am 21. April 2025 muss sie eingreifen: Ein eigentlich harmloses Date läuft aus dem Ruder, als die Herren mit lockeren Sprüchen über das Ziel hinausschießen. „Erst mal kennenlernen, nicht mit der Tür ins Haus fallen, also ehrlich Männer!“, sagt Iris genervt – und setzt damit ein klares Zeichen. Doch was ist geschehen?

„Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?“ erfreut die Fans

Konrad, genannt Konny (61), blieb in der letzten Staffel ohne Liebesglück. „Es sind auch welche auf dem Hof gewesen. Aber letztendlich hat es eigentlich nicht gepasst“, erzählt der Landwirt.

Doch ganz vorbei ist die Suche nicht. So verkündet Moderatorin Inka Bause, dass sich nach der Sendung doch noch jemand gemeldet hat. „Carla aus Brasilien hat sich bei uns gemeldet und möchte ihn unbedingt kennenlernen“, verrät sie.

Und genau dafür haben keine geringeren als Iris und Uwe Abel ihr gemütliches Hofcafé geöffnet und servieren reichlich Kaffee und Kuchen. Konny bringt ein Geschenk mit: Pfauenfedern für die 47-jährige Carla.

Iris Abel wäscht den beiden Bauern den Kopf

Uwe fragt neugierig nach: „Was das ist?“. Daraufhin antwortet Konny: „Pfauenfedern sind das. Das sieht man doch.“ Uwe grinst und antwortet: „Ich dachte, das ist ein Sexspielzeug“.

Konny kontert lachend: „Irgendwie muss man die Frauen ja auch rumkriegen“. Doch Iris findet die Bemerkungen alles andere als witzig: Sie macht den beiden Männern deutlich, dass man so nicht mit einer Frau umgeht.

Iris merkt deutlich an: „Erst mal kennenlernen, nicht mit der Tür ins Haus fallen, also ehrlich Männer!“ Eine Aussage, die sicherlich viele andere Damen auch unterschreiben würden…