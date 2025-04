RTL-Star Inka Bause über Jugend: „Wurde angebrüllt“

Kinder prominenter Eltern genießen viele Vorteile: Sie wachsen in Wohlstand auf und knüpfen schon früh wichtige Kontakte. Auch der Zugang zu exklusiven Kreisen und Chancen im Showbusiness fällt ihnen oft leichter.

Doch das Leben im Rampenlicht hat auch seine Schattenseiten – das musste auch RTL-Moderatorin Inka Bause (56) am eigenen Leib erfahren.

Als Tochter des in der ehemaligen DDR erfolgreichen Komponisten Arndt Bause genoss sie viele Privilegien, jedoch auch starke Ablehnung. Ganz offen sprach Inka nun über ihre Jugendzeit.

RTL-Star Inka Bause: Zwischen Glanz und großem Druck

Schon früh entwickelte Inka Bause eine Leidenschaft für die Musik. Diese setzte sie später mit einem Studium an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin in die Tat um. Dass die RTL-Moderatorin die Tochter eines bekannten Musikers war, blieb auch ihren Mitstudenten nicht unverborgen.

In einem Interview mit der „Bunte“ gewährte Inka Bause offen Einblicke in ihre Studienzeit. „Ich wurde angebrüllt in der Hochschule, ich wurde von Kommilitonen beneidet“, erinnerte sie sich. Der Weg für Inka Bause als aufstrebende Künstlerin war also keineswegs einfach.

Trotz Anfeindungen von einigen Seiten will sie ihren speziellen Status jedoch nicht gänzlich negativ sehen. So erklärte Inka Bause, dass ihr Vater ihr den ersten Fernsehauftritt ermöglichte.

Inka Bause hatte ihre Ziele fest im Blick

Insgesamt fällt der Einstieg in die Unterhaltungsbranche für Kinder von Prominenten zwar leichter, dennoch ändere sich das mit der Zeit schlagartig. So beschrieb Inka Bause weiter: „Eine Tür geht leichter auf, aber du musst durch die Tür gehen und dich behaupten. Der zweite Schritt ist meistens sogar für Promikinder viel schlimmer als für andere.“

Nach dem politischen Umbruch und dem Mauerfall änderte sich für die RTL-Moderatorin einiges. Sie musste sich alleine durchschlagen und konnte sich nicht mehr auf die Hilfe ihres Vaters verlassen.

Schlussendlich blickt Inka Bause stolz auf ihre über 40-jährige Musikkarriere zurück. Dieser Erfolg ist nicht nur der Unterstützung ihres eigenen Vaters verdanken. Vielmehr hat sie sich ihren Weg selbst erkämpft.