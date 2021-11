RTL zieht drastische Konsequenz – Sender muss Programm ändern

Drastische Konsequenzen bei RTL! Der Sender muss sein Programm ändern – und der Grund ist wirklich ziemlich traurig.

Programm-Änderung bei RTL! Der Sender strahlt erneut eine Sondersendung aus. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte es diesen konsequenten Schritt bereits gegeben.

RTL-Moderator Maik Meuser. Foto: IMAGO / Sven Simon

RTL muss Programm ändern und der Anlass ist ziemlich traurig

Grund dafür waren die weiterhin stark steigenden Corona-Zahlen. Davon berichtet „dwdl“. Diese Corona-Spezial-Ausgabe der Nachrichtensendung „RTL Aktuell“ wird auch an diesem Donnerstag gesendet.

Und da schauen besonders Fußball-Fans in die Röhre, denn: Die Vorberichte zur UEFA Europa League fallen dafür kürzer aus! Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle werden erst um 20:45 Uhr nach dem Nachrichtenspezial zum Thema „Pandemie außer Kontrolle“ berichten. Um 21 Uhr ist Anstoß in der Partie Eintracht Frankfurt gegen Antwerpen – eine Viertelstunde also nur noch Zeit für Vorberichte.

RTL schmeißt sein Programm um. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

----------------------

Das ist der Sender RTL:

RTL steht für Radio Télévision Luxembourg

Der Sender ging am 2. Januar 1984 als RTL Plus auf Sendung

Der Sitz von RTL war zwischen 1984 und 1987 in Luxemburg

Seit 1988 hat RTL seinen Sitz in Köln

Zu den erfolgreichsten Sendungen des Senders gehören das „Sommerhaus der Stars“, das „Dschungelcamp“ oder die Mittagsshow „Punkt 12“

Seit September 2021 hat RTL ein neues Logo-Design

Mit dem RTL Kinderhaus hat der Sender ein Hilfsprojekt ins Leben gerufen, dass auch durch den „RTL Spendenmarathon” unterstützt wird

---------------------

RTL: Besonders Fußball-Fans gucken in die Röhre

In der Sondersendung informiert Moderator Maik Meuser laut „dwdl“ über die eskalierende Corona-Situation in Deutschland. Themen unter anderem: Die weiter stark steigenden Inzidenzen und die Impfdebatte. Auch will RTL in der Sendung über mögliche Lösungen diskutieren, wie die gigantische Infektionswelle noch zu durchbrechen ist.

-------------------

Weitere RTL-Themen:

RTL: Ex-Bachelor misst sich bei Autorennen – „Natürlich habe ich jemanden, der mir die Daumen drückt“

RTL: Sender schmeißt Dating-Show aus dem Programm

RTL-Star besucht den Movie Park – „Eine Katastrophe“

----------------------

Ein wirklich trauriger Grund – aber leider auch bitter nötig.

Auch Vox hatte für seine Zuschauer eine verdammt bittere Nachricht zu verkünden. Welche Kult-Sendung jetzt abgesetzt wird, das erfährst du in diesem Artikel. (cf)