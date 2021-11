RTL: Sender schmeißt Dating-Show aus dem Programm

RTL ist Meister im Verkuppeln, so viel ist sicher. Der Sender hat diverse Dating-Shows im Programm und bringt zusammen, was lange auf der Suche war.

Die Auswahl bei RTL ist riesig, vom einsamen Schwiegersohn bis zur ledigen Landwirtin wird hier jeder fündig. Während „Bauer sucht Frau” gerade erst mit neuen Bauern glänzt, fliegt eine Show schon kurz nach dem Staffel-Start aus dem RTL-Programm.

RTL wirft „Bachelor in Paradise” aus TV-Programm

Wie „DWDL” berichtet, schmeißt RTL jetzt „Bachelor in Paradise” raus. Erst Ende Oktober war die Dating-Show im TV gestartet – jetzt ist schon wieder Schluss.

Der Ableger der Erfolgsshow „Der Bachelor” wird zukünftig nur noch online bei RTL Plus, ehemals TV Now, zu sehen sein. Grund für die Programmänderung ist die schlechte Quote, die die Sendung seit dem Staffel-Start verzeichnet.

„Bachelor in Paradise” verliert Sendeplatz und wechselt zu RTL Plus

Hier erscheint „Bachelor in Paradise” regulär weiter und Fans der Show erwarten wöchentlich neue Folgen. Bis das Format ausschließlich nur noch online zu sehen ist, probiert sich RTL allerdings noch einmal mit einem anderen Sendeplatz aus.

Am Sonntag (7. November) wird die Show nicht etwa wie bisher um 22 Uhr ausgestrahlt, sondern geht erst um 0.15 Uhr auf Sendung.

Ein herber Rückschlag für den Sender, der zwei Jahre pausiert hatte, bis er die Show wieder ins Programm aufnahm und damit eigentlich für Begeisterung bei den Zuschauern sorgte.

„Bachelor in Paradise”: RTL-Show will ehemalige Show-Kandidaten neu verkuppeln

Aber worum geht es eigentlich in der Show? Die Kandidaten bei „Bachelor in Paradise” sind keine Unbekannten. Ganz im Gegenteil alle Beteiligten waren zuvor bei „Der Bachelor” oder „Die Bachelorette” zu sehen.

Weil es beim ersten Mal nicht geklappt hat, wollen die Singles ihr Glück erneut versuchen und am Ende vielleicht sogar mit dem Partner fürs Leben die Villa verlassen. Bei einigen Paaren hat es damit in der Vergangenheit schon geklappt.

Dass es bei der Suche nach der großen Liebe aber nicht immer direkt reibungslos läuft, zeigt jetzt eine heftige Auseinander im Paradies.