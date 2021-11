„Supertalent” (RTL) lässt Bombe platzen! ER kehrt in die Jury zurück

Jahrelang war ER der Star in der Jury. Pop-Titan Dieter Bohlen hatte in der RTL-Show „Das Supertalent” echten Kultstatus. Dann der Schock: Dieter Bohlen gab sein TV-Aus bekannt.

2021 geht „Das Supertalent” zum ersten Mal ohne Dieter Bohlen auf Sendung. Für die zweite Halbfinal-Show kündigt RTL jetzt einen alten Bekannten für die Live-Sendung im Dezember an.

„Das Supertalent”: RTL holt Thomas Gottschalk in die Show

Nicht nur Dieter Bohlen durfte in der Vergangenheit auf dem beliebten Jury-Stuhl Platz nehmen, auch sein TV-Kollege Thomas Gottschalk bewertete schon fleißig mit.

Das ist Thomas Gottschalk:

Thomas Gottschalk wurde am 18. Mai 1950 in Bamberg geboren

Gottschalk war in der Vergangenheit als Moderator von „Wetten, dass..?” im TV zu sehen

Seit 2018 ist der Entertainer mit seinen TV-Kollegen Barbara Schöneberger und Günther Jauch auf Sendung

Im März gaben Thomas und seine langjährige Ehefrau Thea ihre Trennung bekannt

Nach seinem Beziehungs-Aus kam er mit der SWR-Mitarbeiterin Karina Mross zusammen

Nach seinem „Wetten, dass..?”-Aus saß Thomas Gottschalk 2012 zusammen mit Michelle Hunziker und Dieter Bohlen bei „Das Supertalent” in der Jury – neun Jahre später feiert er jetzt gleich zweimal sein Show-Comeback.

Thomas Gottschalk und Dieter Bohlen saßen in der Vergangenheit schon gemeinsam am Jury-Pult von „Das Supertalent”. Foto: dpa / Jörg Carstensen

„Das Supertalent” – Thomas Gottschalk nimmt neben Lukas Podolski Platz

Immerhin wurde gerade erst bekannt, dass Thomas Gottschalk Anfang November mit „Wetten, dass...?” erneut auf Sendung geht.

Am 4. Dezember wird er dann auch in der zweiten Halbfinal-Live-Show von „Das Supertalent” zu sehen sein, wie RTL am Donnerstag (28. Oktober) bekanntgab. Aber er ist nicht alleine, Unterstützung bekommt er von Schauspielerin Chantal Janzen, Ex-Profi-Fußballer Lukas Podolski und Designer Michael Michalsky.

Thomas Gottschalk übernahm 2021 schon DSDS-Posten von Dieter Bohlen

Dass Thomas Gottschalk kein Problem damit hat, den Dieter-Bohlen-Ersatz zu spielen, zeigte der Moderator bereits in seiner Rolle als DSDS-Juror. Im März 2021 war der 71-Jährige als Bohlens Vertretung eingesprungen.

Jetzt bleibt abzuwarten, wie gut sich Thomas Gottschalk in seine neue Rolle einfinden kann und was die Zuschauer von dem „Wetten, dass..?”-Star halten werden.

Was Thomas Gottschalk bei seinem ZDF-Comeback jetzt ordentlich die Show vermiesen könnte, erfährst du hier.