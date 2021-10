„Adam sucht Eva” (RTL): Mega-Überraschung! Ex-GZSZ-Star zieht komplett blank

Es wird wieder nackig am Strand von Griechenland. RTL2 präsentiert „Adam sucht Eva“. Die Dating-Show, in der Nacktsein nicht alles, aber ziemlich viel ist.

Ab dem 15. November wird wieder hemmungslos geflirtet. Jetzt steht fest, welche Promis blankziehen. Ein Name dürfte vor allem bei GZSZ-Fans für Furore sorgen.

„Adam sucht Eva“: „Germanys next Topmodel”-Kandidatin zieht blank

Es ist wieder einmal eine bunte Mischung von Stars und Sternchen. Vorzugsweise Prominente aus diversen Unterhaltungsformaten wollen ganz ohne Kleidung bei „Adam sucht Eva” den Partner fürs Leben finden.

Das ist „Adam sucht Eva“:

Die Dating-Show „Adam sucht Eva” wird ab dem 15. November auf RTL2 ausgestrahlt

Die Folgen laufen außerdem online in der Mediathek bei TV NOW

Bei „Adam sucht Eva“ sind Singles auf der Suche nach der großen Liebe

Um an der Show teilzunehmen, muss jeder Teilnehmenden die eigene Kleidung ablegen

Splitterfasernackt lernen sich die Kandidaten kennen und vielleicht auch lieben

Eine, die sicherlich noch viele als sehr emotional in Erinnerung haben dürften, ist Model Gisele Oppermann. Die 33-Jährige versuchte 2008 bei „Germanys next Topmodel“ ihr Glück. Kurz vor dem Finale war dann aber Schluss und Gisele musste die Show verlassen.

Ob es für das Model bei „Adam sucht Eva“ besser laufen wird, bleibt abzuwarten.

Ex-GZSZ-Star Anna Juliana Jaenner will bei „Adam sucht Eva“ ihre große Liebe finden

Zunächst muss sich die 33-Jährige beim Flirten gegen ihre Mitstreiterin Anna Juliana Jaenner durchsetzen.

Anna Juliana Jaenner, hier noch angezogen, will bei „Adam sucht Eva” ihre große Liebe finden. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Steffi Adam/Geisler-Fotopress

Die Schauspielerin wurde in Österreich geboren, spielte aber bereits in mehreren deutschen Produktionen mit. Ein Jahr lang war sie in der Rolle der „Olivia“ in der RTL-Serie „Gute Zeiten schlechte Zeiten“ zu sehen.

2020 wirkte sie dann an einer Folge der „Rosenheim-Cops“ mit. Jetzt wagt sich die Schauspielerin an eine ganz neue Herausforderung – die Liebe.

„Adam sucht Eva“: Promi-Kandidaten erwarten unbekannte Dating-Partner

Aber auch Falko Ochsenknecht („Ole ohne Kohle“ aus der RTL2-Vorabendserie „Berlin Tag und Nacht“), Mr. Germany Sasha Sasse und Profi-Boxer Denny Heidrich und noch einige andere sind mit dabei.

Zusätzlich zu den Promi-Kandidaten werden noch weitere Unbekannte gemischt, die als potenzielle Dating-Partner in Frage kommen könnten.