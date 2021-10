„Die Geissens“: Carmen teilt privates Video, bei DIESEM Anblick sind ihre Fans entsetzt – „Das ist ja krank“

Dicke Autos, eigener Pool und schicke Häuser: Dass „Die Geissens“ ein Leben in Saus und Braus führen, ist bekannt. Das Glamour-Paar liebt einfach den Luxus und hat ein ordentliches Vermögen auf dem Konto.

Doch wohin nur mit dem ganzen Geld? „Die Geissens“ wissen das nur zu gut. Das zeigt ein Video, welches Carmen auf Instagram geteilt hat. Doch ob sie auch mit diesem Gegenwind ihrer Fans gerechnet hat?

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (18) und Shania (16)

Seit 2011 haben sie auf RTL2 eine eigene Fernsehsendung „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Seit 2015 lebt die Familie in Südfrankreich

„Die Geissens“: Carmen postet ein Video, welches nicht bei jedem gut ankommt

„Vielleicht hab ich doch ein paar Schuhe zu viel. Aber Robert definitiv auch“, schreibt Carmen Geiss zu dem heißdiskutierten Clip dazu. Doch was bekommen ihre rund 818.000 Abonnenten in dem Video zu sehen? Es ist ein Einblick in Carmens Ankleidezimmer!

Dort stehen unfassbar viele Schuhe. Und wenn es nach einigen Fans der 56-Jährigen geht, dann sind das definitiv zu viele.

„Die Geissens“: Carmen zeigt ihren Followern ihre Schuhe

„Alles Staubfänger, ein riesengroßes Durcheinander“, „Das ist ja krank. Sieht nach Kaufsucht aus“ oder „Es lebe die Nachhaltigkeit“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Beitrag.

Andere ihrer Follower versuchen das Video mit Humor zu nehmen: „Ich glaube Robert muss ein größeres Haus bauen“, findet ein Fan. Eine andere Anhängerin fordert: „Eröffne ein Schuhgeschäft.“

Ob sich Carmen die Ratschläge ihrer Fans zu Herzen nehmen wird? (cf)