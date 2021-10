RTL2-Star zeigt sich in sexy Dessous: Fans begeistert – „Will auch so einen Körper haben“

Wow, schon in der RTL2-Serie „Krass Schule – die jungen Lehrer“ wusste Schauspielerin Jeje Lopes ihre Reize richtig einzusetzen.

In der RTL2-Serie, die im Sommer 2021 ihr Ende fand, brachte Lopes als Schülerin Carmen Da Silva ihren Mitschüler Lukas (gespielt von Stefan Jankovic) regelmäßig um den Verstand. Doch wie man nun bei Instagram sieht, braucht Jeje die Bühne von „Krass Schule“ gar nicht.

RTL2-Star Jeje Lopes verzaubert in sexy grünen Dessous die Fans

Denn auch bei Instagram schafft es die Schauspielerin, ihre Fans zu verzücken. Dort zeigte sich Jeje nämlich ziemlich freizügig. Sie trägt lediglich knappe grüne Dessous, ein weißes Hemd hat sie sich locker über die Schultern geworfen. Ganz schön heiß, finden ihre Fans.

Das ist RTL2:

RTL2 oder RTL ZWEI ist ein deutschsprachiger TV-Sender

Der Sender ging am 6. März 1993 on Air

Der Sitz des Senders ist in Grünwald

Zu den Erfolgsshows von RTL2 gehören „Die Geissens“, „Die Wollnys“ oder „Berlin - Tag und Nacht“

Mit „Popstars“ zeigte RTL2 im Jahr 2000 die erste Castingshow im deutschen Fernsehen

„Wie kann man nur sooooo schön sein“, fragt beispielsweise eine Followerin. Eine andere Followerin ist gar ein wenig neidisch auf den RTL2-Star. „Will auch so einen Körper haben“, schreibt sie. Und ein Fan ergänzt: „Dank dir ist gerade in 97 Ländern die Internet-Verbindung zusammengebrochen.“ Das können wir an dieser Stelle jedoch nicht bestätigen.

Das war „Krass Schule – die jungen Lehrer“:

„Krass Schule“ wurde das erste Mal am 30. April 2018 bei RTL2 ausgestrahlt

Die Sendung handelt von jungen Lehrern an einer fiktiven Schule in Köln

Im Juni 2021 wurde das Ende der RTL2-Soap noch im Sommer 2021 bekannt gegeben

Sogar „Krass Schule“-Kollegin Aline Jost-Di Raimondo meldet sich zu den sexy Unterwäschefotos ihrer „ehemaligen Schülerin“. Sie schreibt: „Ok, kurz Ufer wechseln.“

