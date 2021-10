„Die Geissens“: Carmen Geiss heizt mit sexy Bikinibildern ein – „Megaschuss“

Diese Frau ist kaum gealtert. Auch wenn sie auf ihren neuesten Instagram-Bildern etwas anderes behauptet. So zeigt „Die Geissens“-Star Carmen Geiss auf ihrem Instagramprofil sexy Bikini-Bilder.

Sie zeigen Carmen Geiss im knappen rosa Bikini im Meer oder von hinten bei einem Fotoshooting für Bademode. Und was fällt auf? Der „Die Geissens“-Star hat sich kaum verändert. Immer noch dieselbe blonde Mähne, immer noch derselbe verschmitzte Gesichtsausdruck.

Carmen Geiss: Sexy Bikini-Bilder machen Fans verrückt

Zu den Bildern schreibt Carmen auf Instagram: „Ich war früher schon wasserscheu. My good days when I had 10 kg less. Zu der Zeit gab es noch kein Fotoshop. But now I am a mom and I’m so glad.“

Das sind die Geissens:

Die Geissens sind eine Jetset-Familie aus Köln

Seit 1994 sind Carmen Geiss und Robert Geiss verheiratet

Das Unternehmer-Paar hat zwei Kinder: Davina (18) und Shania (16)

Seit 2011 haben sie eine eigene Fernsehsendung „Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie“

Seit 2015 lebt die Familie in Südfrankreich

Wir übersetzen: „Meine guten Tage, als ich noch zehn Kilo weniger wog. Aber heute bin ich eine Mama und ich bin stolz darauf.“

Die Geissens: Bei diesem Bild mischt sich sogar Gaby Köster ein

Hätte Carmen das mit dem Gewicht nicht erwähnt, es wäre wohl keinem Betrachter aufgefallen. So schreibt beispielsweise Komikerin Gaby Köster im feinsten Kölsch: „Megaschuss un hück och noch.“

Dazu ergänzt ein Fan der Millionärsgattin: „Soo wunderschön! Aber heute auch sehr hübsch und strahlend schön!“ Eine Meinung, mit der sie nicht alleine dasteht. „Wunderschön damals und noch heute als Mutter“, so ein Fan der 56-Jährigen.

Zuletzt ließ Carmen Geiss die Katze aus dem Sack und verriet ihren zahlreichen Fans ein Geheimnis.