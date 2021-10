RTL: „Bachelor in Paradise” – nach heißer Strip-Show rastet ER plötzlich aus

Es wird wieder heiß geflirtet bei „Bachelor in Paradise“. So heiß, dass sich manch einer der RTL-Kandidaten glatt mal die Finger verbrennt.

Eine, die nichts anbrennen lässt, ist „Bachelor in Paradise“-Teilnehmerin Denise. Die hübsche Blondine versuchte schon bei „Bachelor“ Niko Griesert ihr Glück – jetzt verdreht sie im Paradies den Männern den Kopf. Und das hat Folgen…

RTL: „Bachelor in Paradise“: Kandidatin Denise legt sexy Tanzshow hin

Beim gemeinsamen Party-Abend geht RTL-Show-Teilnehmerin Denise aufs Ganze. Erst macht sich die Hobbytänzerin mit Kandidat Brian an der Bar über das Shot-Angebot her, dann steigt sie selbstsicher auf den Tresen und lässt ihre Hüften kreisen.

RTL-Kandidatin Denise will bei „Bachelor in Paradise” ihre große Liebe finden. Foto: RTL

Das ist „Bachelor in Paradise“:

„Bachelor in Paradise“ ist ein Spin-off der Formate „Bachelor“ und „Bachelorette“

Die Show wurde in den USA entwickelt

Am 9. Mai 2018 zeigte RTL die erste Folge „Bachelor in Paradise “ auch in Deutschland

Bei dem Format werden Kandidaten alter „Bachelor“- und „Bachelorette“-Staffeln in ein Urlaubsressort gebracht

Dort sollen sie die große Liebe finden

In der deutschen Ausgabe hilft den Singles Alt-„Bachelor” Paul Janke bei der Suche nach dem Glück

Die Folgen werden auf RTL und online bei TV Now ausgestrahlt

Während sich die meisten ihrer Mitstreiter über die kostenlose Tanzeinlage freuen, kann einer mit Denise sexy Bewegungen so gar nichts anfangen – Single-Mann Lorik.

„Bachelor in Paradise“: RTL-Kandidatin wird von Liebes-Anwärter kritisch beäugt

Brian hingegen geht direkt in die Vollen und gibt Denise eine ungefragte Stripshow. Lorik hingegen kann bei so viel nackter Haut nur verhalten an seinem Getränk nuckeln.

+++„Bachelor in Paradise“: Sex in RTL-Show? Kandidat aufgeregt – „Ein Bachelor-Baby!“+++

„Sie hat sich anstrippen lassen…“, sagt er sichtlich überrascht. Dass Denise anscheinend einfach nur einen schönen Abend haben wollte, kann Lorik nicht verstehen.

„Bachelor in Paradise“: RTL-Kandidatin wird angespuckt

Bei so viel Unverständnis kann Lorik nicht anders, als, der mittlerweile sitzenden, Denise den letzten Rest seines Getränks über die Beine zu kippen. Aber die reagiert sofort und schüttet lachend ihr Getränk in seine Richtung.

RTL-Kandidat Lorik kann die Tanzeinlage seiner „Bachelor in Paradise”-Kollegin nicht verstehen. Foto: RTL

Die vermeintlich lustige Situation wird plötzlich ernst, als Denise zurück hinter die Bar geht. Als sie mit dem Rücken zu Lorik steht, nimmt der einen großen Schluck Bier und spuckt der 25-Jährigen in den Nacken.

RTL: „Bachelor in Paradise“-Kandidat sorgt bei Singles für Unverständnis

Nicht nur Denise ist völlig perplex nach dieser Aktion, auch Loriks Kollegen fragen fassungslos: „Warum spuckst du denn?“. Eine richtige Begründung kann der Single nicht liefern.

Damit dürfte klar sein, dass zwischen Denise und Lorik wohl nicht die große Liebe entstehen wird.

Ein Glück, dass Denise noch andere Kandidaten zur Auswahl hat. Aber sie muss aufpassen, denn sie hat starke Konkurrenz – und die ist das Rosen verteilen und Herzen brechen bereits gewohnt.