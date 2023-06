Es ist ein Anblick, der Seltenheitswert hat! Mareile Höppner, beliebte RTL-Moderatorin, behält ihr Liebesleben normalerweise für sich. Dennoch konnten ihre Fans kürzlich einen kleinen Blick hinter die Kulissen ihres Privatlebens erhaschen.

Der RTL-Star teilte ein intimes Selfie auf Instagram, das die Fans so noch nicht gesehen haben. Scherzhaft kommentierte sie das Bild mit: „Ja, es gibt IHN“, gefolgt von einem Zwinker-Smiley. Damit scheint sie scherzhaft auf die Medienberichte über ihre Person anzuspielen.

RTL-Star Mareile Höppner: Glückliche Zeiten in Berlin

Auf dem Selfie zeigt sich die RTL-Moderatorin im himmelblauen Badeanzug und übergroßer Sonnenbrille. An ihrer Seite: Freund Florian. Sie lehnt sich entspannt an die Brust ihres Partners, der ein weißes T-Shirt mit einem Print und eine Baseballkappe trägt. Während Florian selbstbewusst in die Kamera schaut, lächelt Mareile Höppner zurückhaltend.

Es scheint, dass sie sich der Skepsis vieler ihrer Fans bewusst ist, die bezweifeln, dass sie wirklich in einer Beziehung ist, da sie ihren Partner vorher nie öffentlich präsentiert hat. Doch wie das Bild beweist, sind die beiden glücklich und verbringen derzeit gemeinsame Urlaubstage in der Sonne.

Seit September 2021 genießen Mareile und ihr Partner Florian das Leben in Berlin. „Es ist wunderschön. Wir erleben hier unser Patchwork-Family-Glück“, teilte sie zuvor in einem Gespräch mit „Bild“. Höppner, die regelmäßig ihre Outfits, berufliche Highlights aus ihrem Leben als RTL-Moderatorin und persönliche Momente auf Instagram teilt, hält ihr Liebesleben meist unter Verschluss. Doch nach Wochen der Abwesenheit hat Florian nun wieder einen Gastauftritt in den Instagram-Storys des TV-Stars.

Mareile Höppner ist überglücklich

Mareile und ihr Ex-Mann Arne Schönfeld trennten sich 2017, doch das Ende ihrer Beziehung wurde erst später öffentlich bekannt. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.

„Jeder, der eine Trennung durchgemacht hat, weiß, dass dieser Schritt mit vielen Verletzungen verbunden ist“, teilte der RTL-Star einst in einem Gespräch mit „Bunte“. „Sich zu verlieben, ist wunderschön, egal ob man 16, 30 oder 43 ist. Florian macht mich sehr glücklich. Ich liebe ihn.“