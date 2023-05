RTL-Star Lola Weippert zeigt sich im sexy Bikini – Fans müssen zwei Mal hingucken! „Hot“

Bei diesem Reel müssen die Fans von RTL-Star Lola Weippert sicherlich zwei Mal hinschauen!

Denn die 26-Jährige zeigt sich nicht nur in einem Bikini, sondern schlüpft gleich in mehrere Badeoutfits. Und hier kann man wirklich von Outfits sprechen, denn Lola Weippert wechselt sogar ihre Schuhe zu jedem Bikini oder Badeanzug.

RTL-Star Lola Weippert genießt Sommer und Sonne

Dass Bademode bei Lola Weippert aktuell eine große Rolle spielt, liegt wohl in der Natur der Sache. Denn der RTL-Star hat die letzten Wochen unter der Sonne Costa Ricas verbracht. Nicht etwa, um Urlaub zu machen, sondern um sich einen Traum zu erfüllen. Denn die 26-Jährige hat eine Ausbildung zur Yoga-Lehrerin gemacht.

+++RTL-Star Lola Weippert taucht aus der Versenkung auf – „Sehe die Welt mit anderen Augen“+++

Und dafür hatte sie sogar eine Zeit lang Instagram auf ihrem Handy gelöscht. „Ich möchte mich auf die kommende Reise so tiefgehend wie nur möglich einlassen. Deswegen ist es für mich sehr wichtig, dass ich komplett abschalten kann und dass ich an nichts denken muss“, teilte sie ihren Fans Ende März bei Instagram mit.

Mittlerweile hat Lola Weippert die App ganz offensichtlich wieder auf ihrem Handy installiert, denn auf ihrem Account ist wieder Leben eingekehrt. Die letzten Tage hat sie mit ihren Freundinnen verbracht, unter anderem unter der Sonne Ibizas. Dabei sorgte vor allem ein Video mit Jessica Haller für Aufsehen (mehr dazu liest du hier).

Lola Weippert begeistert in Bikini und Badeanzug

Klar, dass bei all den Reisen an die schönsten Strände der Welt die passenden Bikinis und Badeanzüge nicht fehlen dürfen. Und davon hat der RTL-Star offenbar einige im Gepäck. In ihrem neuen Reel präsentiert sie sich gleich in 12 verschiedenen Badeoutfits. Dabei sitzt sie auf einem Stuhl vor einem Pool.

Immer, wenn sie ein Bein überschlägt, wechselt sich auch das Outfit. Egal, ob knapper, roter Bikini, orangefarbener Badeanzug oder ein schlichter, schwarzer Bikini – die 26-Jährige hat für jede Stimmung das passende Outfit dabei. Schule inklusive. Und da scheint sich vor allem ein Trend durchzusetzen: Schuhe zum Schnüren. Und zwar mit Bändern, die die Waden gekonnt in Szene setzen.

Den Fans und ihren Freunden gefällt’s natürlich. „Holyyyyy“, kommentiert beispielsweise Influencerin Vanezia Blum. „Schöne“, schreibt Influencerin Domitila Barros. Und anderen bleibt gar nichts anderes übrig, als einfach nur „hot“ zu kommentieren. Und es scheint ganz so, als könnten sich ihre Fans auf noch mehr sommerlichen Content freuen. Denn wie der RTL-Star verrät, geht es für sie schon in der kommenden Woche auf die „Liebesinsel“. Dort wird sie dann wohl wieder als Moderatorin im Einsatz sein.