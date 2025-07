„Goodbye Deutschland“-Auswanderer bleibt keine Wahl – „Ist für mich die Hölle“

Am Montagabend (7. Juli) zeigt Vox eine neue Folge des Kult-Formats „Goodbye Deutschland“. Dort bekommen die Zuschauer unter anderem ein Update aus Lappland, wo Familie Conrads ihr Glück sucht. Doch bei Alex und Esther läuft es nicht so, wie sie es sich gewünscht haben.

Damit ihr Traum vom Leben im Ausland nicht platzt, musste sich Alex einen Job für die Sommermonate suchen. Der „Goodbye Deutschland“-Protagonist verdiente sich als Parkwächter etwas dazu. Doch schon nach zwei Wochen würde er am liebsten wieder das Handtuch schmeißen.

„Goodbye Deutschland“-Auswanderer vor finanziellen Schwierigkeiten

Familie Conrad hat Deutschland den Rücken gekehrt und baut sich in Lappland ein neues Leben auf. Alex bietet dabei naturverbundene Abenteuerreisen für Touristen an. Der Ertrag daraus reicht allerdings gerade so zum Überleben aus. Damit der Traum vom Auswandern nicht platzt, muss eine andere Einnahmequelle her.

Nach längerer Suche hat Alex einen Job als Parkwächter gefunden. Es war weit und breit das einzige Jobangebot, wodurch ihm keine andere Wahl blieb, als das Angebot anzunehmen. Seine Hauptaufgabe war die Instandhaltung der Anlage – inklusive Reinigung der Toiletten. Anfangs schien der Auswanderer noch fein mit seinen Aufgaben zu sein. Doch dann kam alles anders.

„Goodbye Deutschland“-Star erlebt böses Erwachen

Schnell hat Alex gemerkt, dass ihm die Arbeit kein Spaß gemacht hat. „Die ersten beiden Wochen waren ganz nett. Und dann kamen die schwedischen Sommerferien. Ab diesem Moment war da oben Klein-Mallorca. Das war für mich die Hölle. (…) Langsam fange ich an das hier zu hassen“, so der Auswanderer.

Dabei filmte er die Müllberge und die verschmutzten Toiletten vor Ort. Trotz der Umstände hat der „Goodbye Deutschland“-Star am Ende durchgezogen und für die zwei Monate 5.000 Euro kassiert. Geld, was er und seine Familie dringend gebraucht haben.

Vox zeigt die neuen Folgen von „Goodbye Deutschland“ aktuell immer montags ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Wer ein Abo bei RTL+ hat, der kann die Folgen auch schon vorab streamen.