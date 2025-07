TV-Star Janina Youssefian in Trauer – „Meine Mutter ist von uns gegangen“

TV-Star und Bohlen-Ex Janina Youssefian hat mit einem emotionalen Beitrag die Trauer um den Verlust ihrer Mutter öffentlich gemacht.

Die Influencerin teilte die traurige Nachricht am Sonntag (6. Juli) mit ihren Fans. Sie schreibt, dass ihre Mutter einen Tag zuvor in einem Krankenhaus in Hamburg verstorben sei. „Meine Mutter ist von uns gegangen, sie ist gestern verstorben“, erklärte sie in ihrer rührenden Nachricht im Netz.

Janina Youssefian trauert um ihre Mutter

Die 42-Jährige beschreibt ihre Mutter als die „stärkste Frau“, die sie kannte. Die genauen Umstände des tragischen Todes ihrer Mutter behielt Janina Youssefian jedoch für sich. Sie verrät laut RTL nur, dass das Krankenhaus in Hamburg ihre Mutter nicht wiederbeleben konnte. Auch ihr Vater sei einige Zeit zuvor im selben Krankenhaus gestorben.

Janina Youssefian kämpft mit dem Verlust beider Elternteile und teilt ihren Schmerz offen mit: „Bin so traurig, hab keine Eltern mehr.“ Die TV-Persönlichkeit beschreibt ihre Trauer mit eindringlichen Worten, die viele ihrer Fans tief berühren. Das dazugehörige Schwarzweiß-Foto zeigt sie nachdenklich aus einem Fenster blickend.

Tiefe Trauer bei Janina Youssefian

Mit 42 Jahren fühlt Janina Youssefian eine große Leere durch den Verlust ihrer Eltern. Sie hatte anscheinend eine enge Verbindung zu ihrer Mutter, die sie, wie RTL schreibt, als „wunderschön“ beschreibt. Ihre ehrlichen Worte zeigen, wie schwer der Abschied fällt. „Für diesen Moment ist man wohl niemals bereit“, schreibt sie dazu.

Der Verlust ihrer Mutter hat einen schweren Schlag in das Leben von Janina Youssefian gebracht. Ihre bewegenden Worte und Offenheit helfen vielleicht vielen ihrer Anhänger, die einen ähnlichen Verlust erlebt haben. Janina Youssefian, bekannt aus der Reality-TV-Welt und als Exfreundin von Dieter Bohlen, teilt jedoch auch eine Botschaft der Stärke, die tief beeindruckt.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.