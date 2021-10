RTL-Star macht's offiziell: „Endlich kann ich einen der schönsten Momente meines Lebens mit euch teilen“

Mit Evelyn Burdecki und DSDS-Jurorin Ilse DeLangeBei tanzte sich „Let's Dance“-Star Evgeny Vinokurov in die Herzen der Zuschauer. Fernab vom TV-Tanzparkett machte Vinokurov jetzt einen anderen wichtigen Schritt.

Der TV-Sender RTL verkündet jetzt auf der Instagram-Seite von „Lets Dance“, dass der 30-Jährige seiner großen Liebe, Nina Bezzubova, das Ja-Wort gegeben hat.

RTL: TV-Sender lässt romantische Liebesbombe platzen

„Wir gratulieren zum wohl schönsten Tag ihres Lebens: Unser Profitänzer Evgeny Vinokurov hat seine Nina Bezzubova geheiratet. Im September haben wir zueinander das Jawort gesagt und unser Elopement in Montepulciano, Toskana, Italien, gefeiert“, verrät Evgeny. „Für eure gemeinsame Zukunft wünschen wir euch nur das Beste“, gratuliert der Sender bei Instagram.

Das ist „Let's Dance“:

„Let’s Dance“ ist eine Live-Tanzshow bei RTL

Die erste Staffel von „Let's Dance“ startete im Jahr 2006

Die Sendung ist die deutsche Version der BBC-Show „Strictly Come Dancing“

Die Show wird in Köln aufgenommen

Im Jahr 2021 gewann Rúrik Gíslason (Ex-Fußballprofi) mit der Profi-Tänzerin Renata Lusin

Und auch Evgeny ließ sich nicht lumpen und teilte ein Hochzeitsfoto auf seinem Account. Dazu schreibt der Profitänzer: „Hallo zusammen! Endlich! Unsere fantastischen, umwerfenden, sensationellen Fotos von unserer Hochzeit sind da. Und endlich kann ich einen der schönsten und aufregendsten Momente meines Lebens mit euch hier teilen. Im September haben wir zueinander das Wort „JA“ gesagt und unsere Hochzeit in Montepulciano, Toskana, Italien gefeiert. Für mich war dieses Ereignis auf jeden Fall das emotionalste Ereignis in meinem Leben. Für mich war alles wie ein Märchen. Es war alles so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich hoffe, Nina hat sich es auch so vorgestellt.“ Da sind wir ganz sicher.

