Michael Wendler: Laura Müller offenbart – „Habe schon hundert Mal geweint”

Michael Wendler und Laura Müller sorgten in der Vergangenheit nicht nur mit ihrem Altersunterschied für Furore. Das ungleiche Paar zeigt sich gerne schwer verliebt in der Öffentlichkeit – die Krönung des gemeinsamen Glücks fanden die beiden 2020 in ihrer Hochzeit.

In einer emotionalen RTL-Doku sollten die beiden noch einmal im großen Stil heiraten – aber das TV-Format wurde abgeblasen. Eine Sache ist Michael Wendlers Partnerin Laura Müller aber trotzdem geblieben – und die lässt die 21-Jährige ganz emotional werden, wie sie auf Instagram verrät.

Laura Müller, hier im März 2020, ist mit Schlager-Sänger Michael Wendler verheiratet. Foto: IMAGO / Revierfoto

Michael Wendler: Laura Müller kündigt Hochzeits-Song auf Instagram an

Michael Wendler hat „vor über einem Jahr einen Titel geschrieben, da habe ich noch bei ‚Let’s Dance‘ ganz fleißig getanzt, der für unsere Live-Hochzeit bei RTL gedacht war, die auf Grund von Corona ja nicht stattfinden konnte“, erzählt die 21-Jährige.

Das ist Michael Wendler:

Michael Wendler beendete die Beziehung mit seiner Ex-Frau Claudia Norberg nach 11 Jahren Ehe

In der Vergangenheit machte der Sänger vor allem mit seinen Verschwörungstheorien zur Corona-Pandemie auf Telegram auf sich aufmerksam. Hier verbreitet auch der Verschwörungstheoretiker Ken Jepsen regelmäßig seine skurrilen Ansichten

In der 18. Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) sollte er als Juror auftreten

Zuletzt wurde ein Haftbefehl gegen den Sänger in Deutschland erlassen

Seine Fehde mit Comedian Oliver Pocher lenkte die Aufmerksamkeit zurück auf den Sänger – die Streitigkeiten der beiden gimpfelten in einem gemeinsamen Schlagabtausch bei RTL

Laura Müller fiel in der Vergangenheit durch Nackt-Aufnahmen im Playboy auf

Zur Erinnerung, Laura Müller und Michael Wendler hatten, trotz 21 Jahren Altersunterschied, im Juni 2020 standesamtlich geheiratet. Noch im gleichen Jahr wollten die beiden ihre Traumhochzeit in Las Vegas feiern. Doch der Termin wurde auf Grund der Corona-Pandemie verschoben.

Michael Wendler: Geplante Hochzeits-Doku mit Laura Müller wegen Corona abgesagt

Mittlerweile dürfte trotz geänderter Corona-Auflagen aus der geplanten RTL-Kooperation vorerst nichts mehr werden. Immerhin wurde Michael Wendler im vergangenen Jahr nach seinen Äußerungen über die Maßnahmen der Regierung in der Corona-Krise von seinem DSDS-Juryposten entbunden.

Laura Müller und Michael Wendler sind trotz 21 Jahren Alterschunterschied ein Paar. Foto: IMAGO / Revierfoto

Ihren Fans wollen Laura und Michael ihren ganz persönlichen Liebes-Song trotz allem nicht vorenthalten. Deswegen kündigt Laura jetzt an: Wir „haben den Song im Privaten zelebriert. Ich kenne jetzt auch schon über ein Jahr den Titel, habe schon über hundert Mal geweint, weil er so wunderschön ist und ich hoffe, er gefällt euch genauso gut wie mir“.

„Egal was die anderen sagen“: Michael Wendler bringt neuen „Egal“-Song raus

Bislang ist besagter Song mit dem eingängigen Namen „Egal was die anderen sagen“, nur auf Michael Wendlers Telegram-Seite abrufbar. Hier verbreitet Michael Wendler auch regelmäßig seine eigenen Theorien zur Pandemie.

Laura Müller zeigte sich in der Vergangenheit bereits nackt im „Playboy”. Foto: IMAGO / Revierfoto

Nachdem die Nachricht zu dem neuen Lied raus ist, meldete sich auch der ehemalige DSDS-Kandidat Mike Leon Grosch zu Wort. Er hat den Wendler-Song neu interpretiert und will ihn jetzt bei seiner Hochzeit für seine zukünftige Frau Daniela singen.

Bleibt abzuwarten, wann sich Wendlers Erzfeind Oliver Pocher zu dem Posting und der vorprogrammierten Fehde zwischen den zwei Sängern äußern wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Comedian das Handeln des ehemaligen Mallorca-Stars in seiner „Bildschirmkontrolle“ genauer unter die Lupe nimmt. Warum Oliver Pocher neulich bei dem Konzert seines Kollegen Pietro Lombardi abgeführt wurde, erfährst du hier.