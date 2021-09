Pietro Lombardi: Oliver Pocher zu Gast bei Konzert – plötzlich wird er von der Polizei abgeführt

So war das sicher nicht geplant: Eigentlich wollte Oliver Pocher nur seinen Freund Pietro Lombardi bei einem seiner Konzerte einen Besuch abstatten. Doch plötzlich wurde der Comedian von der Polizei abgeführt!

Oliver Pocher ist eigentlich stets zu Scherzen aufgelegt. Doch hier dürfte dem 43-Jährigen das Lachen kurzzeitig vergangen sein. Als er ein Konzert von Sänger Pietro Lombardi besuchte, musste die Polizei eingreifen!

Oliver Pocher musste bei einem Konzert von Pietro Lombardi von der Polizei abgeführt werden. Foto: imago / xT.xGadegastxxFuturexImage

Pietro Lombardi: Oliver Pocher zu Besuch bei Konzert, dann muss die Polizei eingreifen

Oliver Pocher selbst berichtet davon auf Instagram in seiner Story. „Es ist irgendwie was Unglaubliches passiert“, beginnt er seine Story. Da seine Frau Amira momentan für Vox auf Fehmarn dreht und Pietro Lombardi ein Konzert ganz in der Nähe gab, wollte Oliver Pocher dem Event einen Besuch abstatten.

„Dass das alles mit einem Polizeieinsatz enden sollte, dass fand ich schon wirklich sensationell“, berichtet der Comedian. Doch was genau war passiert? Oliver Pocher feierte zusammen mit Pietro Lombardi auf der Bühne, als der seine Hits performt. Dann entschloss sich der Comedian, die Fans auch aus der Nähe zu begrüßen. Er verließ die Bühne.

Pietro Lombardi: Oliver Pocher von Veranstalter rausgeschmissen

Unten angekommen wies Oliver Pocher die Leute noch darauf hin, auf ihren Plätzen zu bleiben. Dann sprang er hinter das Absperrgitter – und das passte dem Veranstalter so gar nicht. Er machte von seinem Hausrecht Gebrauch und rief die Polizei. Nach einer Diskussion führten die Beamten Oliver Pocher ab!

Pietro Lombardi gab ein Strandkorb-Konzert. Foto: IMAGO / STAR-MEDIA

„Das ist einfach too much. Total übertrieben“, findet er. Ihm gehe es aber gut und er sei total entspannt. Das harte Vorgehen der Polizei und des Veranstalters könne er aber nicht verstehen.

Pietro Lombardi: Oliver Pocher nimmt es inzwischen mit Humor

Doch inzwischen scheint Oliver Pocher die Aktion mit Humor zu nehmen. Am Morgen danach postete er ein Video seiner Festnahme unterlegt mit dem Song „Gangsta‘s Paradise“ von Coolio und drei lachenden Smileys.

Das ging gerade nochmal gut!

