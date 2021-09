Pietro Lombardi: Mega-Überraschung bei Konzert – DAMIT hat er nicht gerechnet

Für seine Fans gibt Pietro Lombardi alles. Obwohl der DSDS-Gewinner von 2011 gerade eine Instagram-Pause eingelegt hat, tritt er auch weiterhin auf und spielt wie geplant seine Konzerte.

Obwohl Pietro Lombardi mittlerweile längst ein alter Hase auf der Bühne ist, passierte beim Strandkorbkonzert in Mönchengladbach etwas, womit er offensichtlich nicht gerechnet hatte, was beim Publikum aber ordentlich für Lacher sorgte.

Pietro Lombardi wurde durch seine Teilnahme bei DSDS bekannt, aktuell macht der Sänger eine Social-Media-Pause. Foto: IMAGO / Harald Deubert

Pietro Lombardi in Mönchengladbach: „Wir singen Sarah“

So gehört es bei Pietro Lombardi mittlerweile zum guten Ton eines jeden Konzerts, dass er einem Fan ein ganz besonderes Ständchen singt. Die junge Dame, die sich Pietro dafür ausgesucht hatte, hieß nämlich ausgerechnet Sarah. Klar, dass da direkt die Assoziationen zu Ex-Frau Sarah Lombardi (oder Sarah Engels, wie sie nach ihrer Hochzeit mit Julian wieder heißt) aufkamen. Und das nicht nur beim Publikum, sondern auch bei Pietro selbst.

---------------------

Das ist Pietro Lombardi:

Pietro Lombardi wurde am 9. Juni 1992 in Karlsruhe geboren

Im Jahr 2011 wurde er zum Sieger von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) gewählt

Dort lernte er seine spätere Frau Sarah Engels kennen – das Paar heiratete im März 2013

Mittlerweile ist Sarah mit dem Fußballspieler Julian Engels verheiratet, die beiden erwarten eine gemeinsame Tochter

Im Juni 2015 kam ihr Sohn Alessio zur Welt

Im Herbst 2020 stellte er seine neue Freundin Laura Maria Rypa vor – die beiden trennten sich nur kurze Zeit später

Seit einiger Zeit hat sich Pietro bei Social-Media zurückgezogen und legt zumindest auf Instagram eine kleine Pause ein

Zur Einschulung von Sohn Alessio machte der Sänger aber eine Ausnahme und veröffentlichte stolz ein Foto mit dem Schulanfänger und Mama Sarah Lombardi

----------------------------------------

„Ich sag Sarah“, „wir singen Sarah“, freestylte Pietro zu Beginn noch, um dann doch noch ein wenig lauter zu werden. „Stop, stop“, rief der 29-Jährige, unterbrach die Musik, um dann ins Publikum zu fragen: „Hier sind 2000 Menschen. Warum heißt du gerade Sarah? Kann doch nicht sein.“

----------------------------------------

----------------------------------------

Pietro Lombardi: Mitten im Konzert klingelte sein Handy

Nun gut, da kann sie vermutlich auch nichts für. Zu skurrilen Momenten war es auch schon vor wenigen Tagen beim Konzert in Bochum gekommen. Und auch die hatten mit Pietros Ex-Frau Sarah zu tun. Die rief den Sänger nämlich mitten im Konzert an. Was war da nur passiert?

